Vestibular de Medicina 2022/2: Unifeso recebe inscrições

O Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) abriu as inscrições do Vestibular de Medicina 2022/2. A seleção visa o ingresso de novos alunos no curso de Medicina no segundo semestre letivo deste ano.

De acordo com o cronograma, as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de junho. O procedimento deve ser feito exclusivamente on-line, por meio do site do Unifeso. Para efetivar o cadastro, é preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição cujo valor é de R$ 400,00.

Seleção via Enem ou provas on-line

De acordo com o edital, a seleção dos candidatos contará com duas modalidades: notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular tradicional. O período de inscrição para a modalidade de ingresso via Enem chega ao fim no dia 1º de junho.

Os candidatos que optarem pela modalidade Vestibular farão a prova on-line, no dia 3 de julho, com início às 9h. De acordo com o edital, a prova será composta por uma prova objetiva com 30 questões sobre disciplinas do ensino médio. Além disso, o Unifeso vai aplicar uma prova de redação valendo 40 pontos.

Vagas

A oferta total do Unifeso para o Vestibular de Medicina 2022/2 é de 40 vagas para o referido curso, sendo 20 vagas para ingresso via aproveitamento das notas do Enem e 20 para a seleção via aplicação de prova no formato on-line.

A divulgação do resultado será feita por meio da pagina eletrônica do Vestibular e os candidatos devem ficar atentos às orientações do Unifeso para as matrículas.

