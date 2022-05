Vestibular Estadual 2022: UERJ divulga relação de candidatos por vaga

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) liberou a relação de candidatos por vaga referente à concorrência do Vestibular Estadual 2022. A instituição publicou também a pontuação máxima e mínima da classificação. Os candidatos podem consultar a concorrência e as pontuações através do site da universidade.

De acordo com o documento publicado pela UERJ, os três cursos mais concorridos do Vestibular Estadual 2022 foram os seguintes: Medicina, com 105,58 candidatos por vaga; Psicologia, com 25,76 candidatos por vaga; e Jornalismo, com 18,02 candidatos por vaga.

A UERJ liberou o resultado final do processo seletivo no dia 30 de abril. Conforme o cronograma, há a previsão de divulgação da lista da 1ª reclassificação e do 1º remanejamento para o dia 21 de maio.

Sobre o Vestibular Estadual 2022

O Vestibular Estadual 2022 foi feito em apenas uma fase, com a aplicação do Exame Único. A prova foi composta por 60 questões de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática, e Química, além de uma prova de redação.

A aplicação das provas aconteceu no dia 20 de março. De acordo dados da UERJ, apenas 33 mil dos mais de 45 mil candidatos inscritos compareceram no dia das provas.

A oferta total da UERJ para essa edição do processo seletivo foi de 5.736 vagas para 64 cursos de graduação. Conforme o edital, a universidade reserva de 45% para a candidatos cotistas (cotas sociais e raciais).

Ainda de acordo com o edital, as vagas ofertadas são para cursos ministrados nas unidades da UERJ no Rio de Janeiro (capital), em Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.



