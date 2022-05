Vestibular UFSC: principais informações – Notícias Concursos

Vestibular UFSC: tudo aquilo que você precisa saber

A Universidade Federal de Santa Catarina, conhecida simplesmente como UFSC, iniciou as suas atividades na segunda metade do século XX. A instituição possui cinco sedes diferentes, as quais estão localizadas nas cidades de Blumenau, Araranguá, Curitibanos, Joinville e Florianópolis.

As inscrições para o vestibular da UFSC para o ano de 2023 abrirão em breve e a instituição fará uso de um vestibular unificado.

Porém, muitas informações sobre a próxima edição do vestibular do UFSC já foram divulgadas. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que já sabemos sobre o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Confira!

Vestibular UFSC: lista de livros obrigatórios

Para realizar a prova de vestibular da UFSC, o candidato deverá ter conhecimento sobre as obras que integram a lista de livros obrigatórios. Essas obras estarão presentes em questões de português e em questões interdisciplinares.

Confira, a seguir, quais são eles:

Pauliceia desvairada, de Mário de Andrade

De amor e amizade, deClarice Lispector

Negro, de Cruz e Sousa

Boca do inferno, de Ana Miranda

Fazenda modelo, de Chico Buarque

Ânsia eterna, de Júlia Lopes de Almeida

Vestibular UFSC: estrutura

O vestibular da UFSC prevê três dias de provas. Cada uma das provas será aplicada e estruturada da seguinte forma:

1º Dia: aplicação de uma prova com 41 questões de múltipla escolha abordando as disciplinas de biologia, língua estrangeira de do candidato e matemática.

2º Dia: a prova irá conter as disciplinas filosofia, sociologia, geografia, física, química, história e 2 questões interdisciplinares.

3º Dia: prova com quatro questões discursivas e a redação

Vestibular UFSC: conteúdo

O programa de disciplinas completo do processo seletivo para o ingresso na UFSC já pode ser consultado pelos candidatos interessados e está disponível no site do vestibular da instituição: https://vestibularunificado2023.ufsc.br

O conteúdo inclui uma redação e as matérias de matemática, língua portuguesa e literatura brasileira, língua estrangeira, biologia, história, sociologia, geografia, filosofia, sociologia, física e química.