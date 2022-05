Vídeo: Idoso é preso acusado de tentar assassinar esposa a facadas

Um homem de 62 anos foi preso, nesta terça-feira (3), acusado de tentativa de feminicídio contra a esposa dele, uma mulher de 43 anos. O crime ocorreu no dia 5 de abril deste ano, no Povoado Cajá dos Negros, na zona rural de Batalha, interior de Alagoas. De acordo com a Polícia Civil, em depoimento,…

Um homem de 62 anos foi preso, nesta terça-feira (3), acusado de tentativa de feminicídio contra a esposa dele, uma mulher de 43 anos. O crime ocorreu no dia 5 de abril deste ano, no Povoado Cajá dos Negros, na zona rural de Batalha, interior de Alagoas.

De acordo com a Polícia Civil, em depoimento, o idoso afirmou que estava bêbado e não se recorda de nada que ocorreu no dia da tentativa. Ainda de acordo com a PC, o casal já convivia há oito anos e agressões físicas e verbais eram comuns, mas a vítima nunca havia registrado Boletim de Ocorrência. Na noite do crime, o autor desferiu golpes de faca no rosto, coxas e braços da vítima.

A delegada Daniella Andrade, responsável pelo caso, explicou que a mulher conseguiu fugir e foi socorrida por populares. “A mulher conseguiu fugir de sua residência para a casa de vizinhos, mas o homem continuou a persegui-la, apenas parando quando populares o impediram. Ela foi atendida, gravemente ferida, mas sua vida foi salva”, afirmou.

Diante dos fatos, a equipe da Delegacia de Batalha solicitou a prisão preventiva do autor à Justiça, o que foi atendido pelo juiz da Comarca local, Alberto Almeida, que expediu o referido mandado.