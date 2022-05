Vídeo: Moradores protestam por falta d’água e fecham avenida do Jacintinho

Moradores do Jacintinho fecharam, na noite desta terça-feira, 11, a Avenida Cleto Campelo para cobrar soluções para as faltas d’água frequentes no bairro. O trânsito na região ficou complicado. Um dos organizadores do protesto disse que mora no bairro há 34 anos e nunca viveu uma situação dessas. Eles reclamam que ficam três dias sem…

Moradores do Jacintinho fecharam, na noite desta terça-feira, 11, a Avenida Cleto Campelo para cobrar soluções para as faltas d’água frequentes no bairro. O trânsito na região ficou complicado.

Um dos organizadores do protesto disse que mora no bairro há 34 anos e nunca viveu uma situação dessas. Eles reclamam que ficam três dias sem água e três com e que quando chega às torneiras, a água vem enferrujada.

Segundo uma outra moradora, desde domingo a comunidade está sem água. “A gente não aguenta mais e se não resolverem, fecharemos a avenida novamente”, disse.

O Centro de Gerenciamento de Crises da Polícia Militar informou que não foi acionado e que a situação foi mediada pelo Batalhão de Polícia de Eventos (BPE).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e liberar a via. A avenida foi liberada por volta das 19h e o trânsito voltou a fluir.

O Alagoas 24horas entrou em contato com a BRK, mas até o fechamento deste material não obteve retorno.