VidMob oferece oportunidades para atuação presencial e remota

A VidMob, plataforma especializada em Inteligência Criativa, está oferecendo oportunidades para atuação presencial e remota. Há chances para posições comerciais, sucesso do cliente, engenharia, vendas, entre outros, nos cargos de Engineering Manager, Software Engineer – Ruby/Elixir, Technical Project Manager e Client Partner.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas as oportunidades são para pessoas com ou sem experiência – desde que compartilhem dos valores e cultura da empresa.

As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que está em plena expansão em todo o mundo. No Brasil não é diferente, já que o país é extremamente importante para a VidMob, sendo o centro de operações na América Latina. O ano de 2021, aliás, foi muito importante para a consolidação da empresa na região – a empresa registrou um crescimento alto e planeja uma expansão ainda maior para 2022, que deve impactar no aumento no número de colaboradores.

A VidMob oferece contratação em regime CLT e salário compatível com o mercado. Além disso, a empresa conta com uma série de benefícios, que incluem assistências médica, assistência odontológica, bônus anual para ser usado em viagem com a família, cursos de idiomas, seguro de vida, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da VidMob deverão acessar o site www.vidmob.com/careers e cadastrar currículo e conferir a lista completa de vagas disponíveis no Brasil e em outras regiões do mundo.

Todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo e a empresa reforça que deseja ampliar ainda mais seu time diverso e ousado. Isso significa que novas vagas devem ser abertas até o final do ano.