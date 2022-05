Vikstar Contact Center abre vagas de emprego; veja cargos

A Vikstar Contact Center, empresa de Call Center em expansão, divulgou novas vagas de emprego a serem preenchidas. Para se candidatar, é necessário cumprir alguns requisitos especificados na página de inscrição. Veja abaixo quais são as vagas e como inscrever.

Vikstar Contact Center anuncia oportunidades de emprego

A Vikstar Contact Center é uma empresa do ramo de Contact Center com alto índice de expansão nos últimos anos, buscando sempre conhecer e atender as necessidades dos clientes, esse é o diferencial da instituição.

De acordo com avaliações na InfoJobs, plataforma de oportunidades profissionais, a Vikstar é um bom local de trabalho, há uma boa relação entre os colegas de equipe e há grande estimulo para um bom desenvolvimento de carreira.

Os salários são compatíveis com o mercado e pagos em dia, de acordo com comentários e avaliações de funcionários e ex-funcionários. Além disso, há ainda a possibilidade de receber comissões em cima do valor das vendas, para aqueles que atuam no setor.

O processo para seleção pode ser feito tanto de forma presencial, como de forma remota e as entrevistas podem ser feitas por telefone e em dinâmicas de grupo. Geralmente todo o processo seletivo é feito em um único dia, onde o candidato já sabe a resposta.

Veja também: Stefanini abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para aqueles que tiverem interesse em fazer parte da equipe de colaboradores da Vikstar Contact Center, basta acessar o link de participação e conferir mais informações a respeito da empresa e das oportunidades de emprego.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.