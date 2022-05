Os vilões do bem-estar e da saúde no trabalho podem estar “impregnados” na sua rotina sem que você se dê conta. Por isso, fazer uma autoanálise profissional é fundamental para criar uma atmosfera mais saudável para si mesmo.

Quer saber quais são os vilões para, a partir disso, trabalhar em melhorias? Então veja este conteúdo até o fim!

Quais são os principais vilões do bem-estar e da saúde no trabalho?

Os principais vilões do bem-estar e da saúde no trabalho precisam ser “cortados” o quanto antes, caso você queira construir uma rotina muito mais produtiva e motivadora. Veja quais são eles e comece a riscá-los do seu cotidiano:

1. A falta de organização

A falta de organização é um dos principais vilões do bem-estar e da saúde no trabalho. E isso vale tanto para a organização das tarefas, quanto para a organização da sua mesa. Se o seu ambiente físico de trabalho for totalmente desorganizado, você estará enviando uma série de gatilhos ruins para o seu cérebro.

A poluição visual pode sobrecarregar a mente e, consequentemente, o corpo. Da mesma forma, isso ocorre quando você não tem métodos e seu computador é carregado de arquivos misturados e bagunçados.

2. A procrastinação

Ficar deixando para depois o que deveria ser feito agora é um dos erros mais graves. Isso porque você acaba sobrecarregando o seu “futuro eu”, além de que, no presente, você não se sente 100% satisfeito e relaxado com o que faz.

Logo, a sensação de bem-estar vai se desmanchando e abrindo caminho para angústias e ansiedades.

3. A mania de “aceitar tudo”

Um dos erros, que é visto como um dos vilões do bem-estar e da saúde no trabalho, que muitas pessoas cometem achando que estão fazendo algo bom é com relação à aceitar “tudo” que pedem.

Esse erro pode atrapalhar a sua rotina, sua organização e, ainda, provocar uma sobrecarga de tarefas que levam à exaustão física e mental.

4. O medo de demonstrar que não sabe algo

Se você não sabe fazer alguma coisa, pergunte! Não tenha medo de não saber. Ninguém nasce sabendo das coisas, concorda? Então por que se maltratar por conta disso? Seja humilde e solicite ajuda quando for necessário.

5. A dificuldade de elencar suas prioridades

Um dos principais vilões do bem-estar e da saúde no trabalho é trabalhar sem saber elencar as suas prioridades. Por não saber elencar, você pode acabar fazendo algo que é menos importante, deixando uma pendência primordial em aberto.

Por isso, comece a analisar melhor as demandas que chegam até você. Avalie quais devem ser executadas no hoje, e quais devem ser deixadas para mais tarde. Fique de olho na dificuldade de execução e também no prazo da tarefa.

6. A falta de hábitos saudáveis fora do trabalho

A ausência de bons hábitos fora do ambiente de trabalho também prejudica a sua saúde e o seu bem-estar. Se você é sedentário, alimenta-se mal, dorme de forma desregulada e não liga muito para a sua saúde mental, como poderá ser saudável no trabalho?

Pense sobre isso e comece a estabelecer estratégias que barrem os vilões do bem-estar e da saúde no trabalho!