Você conhece o Caixa ICP? Veja tudo sobre essa ferramenta

O uso das ferramentas digitais já vinha crescendo muito. Ela já é parte da nossa vida e nem lembramos mais como era antes de ter tantas facilidades. A pandemia da Covid acelerou um pouco esse processo, e hoje, o dia a dia está totalmente informatizado. Assim, entre as ferramentas que dispomos está o Caixa ICP que o Notícias Concursos comentará mais a respeito na matéria desta terça-feira (31).

De certas facilidades que nos foram proporcionadas não tem como abrir mão. A economia de tempo, bem como a simplicidade que tudo isso gerou na nossa vida não tem preço. Em pensar que no futuro elas serão ainda mais amplas e eficientes é até difícil imaginar. Veja agora uma dessas ferramentas facilitadoras proporcionadas pela tecnologia: o Caixa ICP. Saiba para que serve e como usar.

O que é Caixa ICP e para que serve?

A conectividade Social ICP é um meio totalmente digital que pode acessado de qualquer computador que tenha acesso à Internet. Ele é uma evolução do canal Conectividade Social. Mas, agora, conta com diversas ampliações de funções e com procedimentos de segurança ainda mais otimizados.

Esse é o novo meio de comunicação entre os empregadores e o banco da Caixa. Ele permite a troca de documentos, arquivos, mensagens e outras funcionalidades referentes ao FGTS.

Para acessar o espaço digital é necessário entrar no site através da certificação digital padrão ICP Brasil. Dessa forma, se você possui a versão anterior do Conectividade Social, o seu novo acesso não é automático. O acesso a ele acontece de maneira exclusiva por meio do certificado digital gerado no modelo ICP Brasil.

Como instalar o Conectividade Social

O primeiro passo é acessar o link da plataforma que disponibilizamos acima. Depois disso, você deverá ir na opção “manter máquina”. O seu cadastro será feito usando o certificado digital do responsável.

Na próxima tela, vá até à opção “cadastrar máquina”. Assim, coloque um nome para identificá-la. Uma imagem com informações do token aparecerá. Se você não possuir, basta clicar em “não possuo Token”.

O sistema solicitará a assinatura digital. Vá em “aceitar” e coloque a senha do certificado. Depois da assinatura um token será gerado. Baixe, pois, será solicitado posteriormente. Se você quiser visualizar todos os aparelhos cadastrados, deve ir à “consulta máquina”. Nesse local, tem como bloquear, ver histórico e editar os dados do aparelho. Agora que você está pode dentro das funcionalidades do Caixa ICP, pode usufruir de todos os benefícios que o novo sistema tem disponível para você.

