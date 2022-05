WhatsApp: 4 maneiras de leitura de mensagens sem que ninguém saiba

Caso você seja um usuário ativo do WhatsApp, com certeza já se incomodou ao acessar a plataforma e saber que o status de online está visível para todos. Se você não quer que certos contatos saibam disso, essas dicas são para você.

Embora os recursos não sejam oficiais do WhatsApp, é possível ler e até responder os chats sem que ninguém saiba. Veja como:

O WhatsApp costuma avisar o usuário que uma mensagem foi recebida por meio da barra de notificações do telefone. Por meio dela, é possível ler o conteúdo e até respondê-lo (se for em poucas palavras) sem entrar na plataforma, o que não ativa o status de online.

Ao ligar o modo avião, você pode ler e responder as conversas tranquilamente. Isso porque, a ação também interrompe a conexão com a internet, permitindo que ninguém saiba que você está no aplicativo. Para que as mensagens sejam enviadas, é só desativar o modo avião do telefone.

Os aparelhos Android possuem uma função semelhante as notificações, o widget. Com ele, as mensagens recebidas aparecem em uma janela pop-up, possibilitando que mensagens sejam respondidas sem precisar abrir o WhatsApp.

Antes de mais nada, vale ressaltar que este recurso não impede que o status de online apareça quando estiver na plataforma. Todavia, ele permite que o seu contato não saiba se você leu a mensagem ou não. Para isso, basta acessar a aba de “Conta” nas configurações e clicar em “Privacidade” para desabilitar a confirmação de leitura.

Novo recurso do WhatsApp

Os usuários do WhatsApp já conseguem reagir a mensagens no aplicativo. Antes de mais nada, é importante destacar que a novidade está disponível tanto para celulares quanto para computadores.

Além da possibilidade de se expressar frente a uma mensagem, o usuário consegue visualizar qual o emoji usado pelo seu contato. Atualmente, é possível optar entre seis figuras nas opções do aplicativo.

Cabe salientar que o recurso está disponível para conversar em grupos ou privadas. Veja como verificar com quais emojis os seus contatos reagiram às mensagens.

O procedimento para descobrir quem usou reações no WhatsApp é muito simples. Confira:

Em primeiro lugar, abra algum chat em grupo do WhatsApp; Em uma mensagem que recebeu reações, clique na bolha que exibe os emojis utilizados para interagir; Feito isto, aparecerá o nome de todos os contatos que reagiram e o respectivo emoji utilizado na mensagem; Portanto, para finalizar, feche a janela clicando em qualquer outro lugar da tela do WhatsApp.

Todavia, é importante ressaltar que a funcionalidade de reagir a mensagens está sendo liberada de forma gradual, sendo assim, é possível que demore a chegar no seu dispositivo.