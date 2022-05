WhatsApp: Atualização no recurso de reação a mensagens; confira a novidade

O WhatsApp já liberou o recurso que permite reagir mensagens específicas. No entanto, a ferramenta ainda precisa de melhorias para ficar ainda mais completa.

Nesta segunda-feira (23), o site especializado WABetaInfo encontrou na última versão beta do mensageiro uma correção importante na funcionalidade, que estava sendo relatada nos canais de feedback.

Em breve, os usuários poderão reagir e visualizar a reação deixada por outros contatos em cada imagem de um álbum. O contrário da listagem superficial que o aplicativo faz atualmente. A atualização no recurso ajudará principalmente os usuários de grupos.

Todavia, é importante frisar que a novidade ainda está sendo testada na versão beta para iOS, por motivo de ainda estar em fase de desenvolvimento. No entanto, também chegará às versões Android e Desktop.

Nova função te deixará ‘invisível’ ao sair de um grupo

O WhatsApp está recebendo atualizações constantes. Depois de liberar a possibilidade de adicionar até 512 pessoas em um grupo, o mensageiro está desenvolvendo um recurso que permitirá ao usuário sair de um grupo sem que os demais integrantes sejam notificados. Na prática, apenas os administradores serão avisados da saída.

Mais privacidade no WhatsApp

A nova funcionalidade trará mais privacidade aos usuários, uma vez que os demais participantes do grupo não serão notificados da ação pelo aplicativo. O recurso foi encontrado na versão beta para Desktop, mas, provavelmente será liberado para todas as versões do mensageiro.

WhatsApp planeja implementar plano pago para empresas

O WhatsApp Premium é um plano de assinatura que está sendo desenvolvido pela Meta para ser implementado no WhatsApp Business. Os primeiros detalhes da modalidade foram encontrados pelo site Wabetainfo, nas atualizações beta para Android, iOS e Desktop

A novidade será liberada apenas para as contas comerciais, sendo ainda facultativa ao usuário, ou seja, caberá a empresa aderi-la ou não. O WhatsApp Premium oferecerá a capacidade de vincular a conta em até 10 dispositivos.

Além disso, o mensageiro também deve permitir que o usuário crie links comerciais personalizados. Atualmente, as empresas já podem usar links curtos para permitir que os clientes entrem em contato facilmente. No entanto, a versão Premium possibilitará que os links sejam diferenciados.

Entretanto, por não ter sido oficialmente divulgada, ainda não é possível ter mais detalhes sobe a novidade. Desta forma, informações como quando será lançada, qual valor, recursos incluídos, só serão liberadas futuramente.