WhatsApp: Botão para filtrar conversas será liberado em breve

O WhatsApp sempre busca atualizar a sua plataforma de mensagens para promover a melhor experiência aos seus usuários. A novidade da vez se refere a uma funcionalidade já usada na versão Business do mensageiro que também deve ser implementada na versão padrão.

Sendo assim, todos os usuários do WhatsApp poderão usar o recurso de filtro de conversas. Em suma, a funcionalidade permite que o usuário utilize um botão para filtrar quais tipos de conversa deseja ver. A opção ficará sempre visível na versão padrão.

O botão garante encontrar conversas de forma mais prática, bastando escolher entre essas quatro opções:

Não lidas: permite a visualização de todas as conversas com mensagens não lidas;

Contatos: mostra apenas as conversas de pessoas registradas na sua lista de contatos;

Não contatos: identifica as conversas de pessoas que não estejam registradas na sua lista de contatos; e

Grupos: permite a visualização de conversas em grupos que você faça parte.

Contudo, é importante ressaltar que provavelmente o novo recurso passará por uma série de testes na versão beta do aplicativo até sofrer implentação na versão estável do mensageiro. Logo, alguns meses ainda serão necessários para a liberação da funcionalidade.

Nova versão do Whatsapp está deixando alguns usuários insatisfeitos

O WhatsApp disponibiliza uma versão Web para que os usuários possam acessar suas contas pelo computador. Embora muitas vezes a opção facilita a vida das pessoas, nem sempre o sistema funciona da forma esperada.

No início do mês de abril, muitos usuários reclamaram em suas contas do Twitter que o mensageiro para navegador estava lento, mesmo após as mensagens aparecerem o histórico do que foi enviado antes no celular não constava.

Segundo a empresa, os problemas estão relacionados ao novo recurso que permite a conexão simultânea de uma mesma conta em até quatro dispositivos. A implementação ocorre aos poucos desde o ano passado, mas esse processo ainda gera impacto os usuários.

Como o WhatsApp Web funciona

Antes do novo recurso, o celular funcionava como o dispositivo principal para que fosse possível acessar as mensagens pelo computador. Era como se o dispositivo móvel só “espelhava” o conteúdo.

Todavia, agora, é preciso apenas sincronizar os dados do celular com o histórico de mensagens para outros dispositivos. Assim, é possível acessar as informações sem precisar do smartphone.

“Quando um dispositivo complementar [computador] é vinculado, o dispositivo principal [celular] criptografa um pacote de mensagens de conversas recentes e as transfere para o dispositivo recém-vinculado”, explicou a plataforma.

Em suma, é como se o novo dispositivo recebesse uma “chave de acesso” para baixar, descriptografar e armazenar as informações que estão no celular. Assim, após o processamento, o computador apaga essa chave, mas continua conectado ao histórico de mensagens.

“Outros dados exigem mais do que uma transferência inicial a partir do telefone”, explica a empresa em seu site, sem detalhar quais dados são esses.

Contudo, é importante frisar que o mensageiro utiliza o método de sincronização, usado quando uma atualização é feita pelo celular. Além disso, essa ferramenta entra em ação quando um usuário adiciona o contato, silencia uma conversa ou quando ele marca uma mensagem como favorita.

Ademais, a opção de figurinhas ou adesivos também ocorre no método de sincronização.