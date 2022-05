WhatsApp com novos recursos para envio de imagens e status; veja como vai funcionar

O site especializado em adiantar os recursos do WhatsApp, o WABetaInfo, revelou que a empresa está trazendo novas funcionalidades para os usuários no envio de imagens em conversas e Status. A descoberta foi realizada na versão beta 2.22.10.71 do mensageiro para iOS.

O usuário ganhará mais controle de divulgação da imagem ou foto, seja no chat ou no status. Haverá mais opções além de conseguir editar o conteúdo ou adicionar uma legenda.

Segunda as informações, no que se refere a imagens enviadas em conversas, o usuário poderá selecionar outros contatos para os quais a imagem será enviada automaticamente de forma simultânea.

Já no caso dos Status, será possível ter o controle de cada postagem, definindo quem pode visualizar e quem não pode. As opções serão de visualização geral, exclusão de alguns contatos ou permissão para o acesso.

Cabe salientar que alguns desses recursos já podem ser encontrados na aba da Câmera do WhatsApp. As últimas atualizações se referem a uma organização realizada pelo mensageiro, a fim de promover a melhor experiência aos usuários.

Contato na versão Web do WhatsApp

Muitos brasileiros gostam de usar o WhatsApp na versão para computador (Web). O recurso facilita bastante quando o assunto é ter uma amplitude do aplicativo para ser utilizado no trabalho, por exemplo. Todavia, por este meio não é possível adicionar novos contatos.

Na realidade, o mensageiro não oferece uma funcionalidade nativa que permita adicionar um contato novo diretamente em sua versão web. Porém existem alguns meios que podem garantir essa operação.

É possível adicionar o contato na sua conta Google, que é sincronizada com os contatos do WhatsApp, caso o celular seja Android, ou pelo InTouchApp, que também funciona em sincronia com os dados com a sua conta Google.

Além dessas, outra opção é usar a URL do WhatsApp, que se refere a um link do mensageiro com um número desejado. Embora não fique salvo, é possível manter a conversar com o contato ativa pelo navegador.

Veja como adicionar um contato no seu WhatsApp Web

Usando a conta Google

No navegador, acesse a página do Google Contatos; Clique em “Criar contato”; No menu aberto, selecione “Criar um contato”; Preencha os dados do contato e clique em “Salvar”; Após alguns instantes, a agenda do WhatsApp irá sincronizar com a sua conta Google e o contato vai aparecer automaticamente.

Usando o InTouchApp

Instale o aplicativo InTouchApp no seu celular, disponível para Android e iOS; Toque em “Create new account” para criar uma nova conta na plataforma; Siga a orientação para conseguir se cadastrar na plataforma; Feito isto, o sistema fará a sincronização com a sua conta Google; Já no PC, abra o navegar e instale a extensão do InTouchApp; Na sequência, toque no ícone da extensão no canto superior direito do navegador e faça o login com a sua conta escaneando o QR Code no celular; Depois, toque novamente no ícone da “Extensão” no PC e insira os dados do novo contato e salve-o; Pronto, o número será salvo e sincronizado com o seu celular através do aplicativo.

Usando o link do WhatsApp

No campo de buscas do seu navegador, digite a URL https://api.whatsapp.com/send?phone=[Código do país + DDD + número], preenchendo o campo entre colchetes sem utilizar espaço; Acesse o link e clique em “Iniciar conversa”; Em seguida, clique em “use WhatsApp Web”; Uma conversa será aberta diretamente no mensageiro com o número informado. Vale lembrar que o contato não ficará salvo, mas será possível manter o chat ativo.

Pronto! Agora você já conhece três meios para adicionar ou conversar com um contato novo no WhatsApp Web.