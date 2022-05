Whatsapp: Conheça 7 truques para tirar o status ‘online’

Normalmente, quando o usuário do WhatsApp fica ativo na plataforma de mensagens, ou seja, quando está navegando pelo aplicativo, automaticamente aparece na sua janela de conversa o status ‘online’.

Esse fato sofre questionamentos por muitos que não querem ser vistos enquanto estiverem utilizando o mensageiro. Ainda não existe uma ferramenta disponível pelo próprio WhatsApp que possa desabilitar o ‘online’ quando estiver pela plataforma.

No entanto, existem alguns truques que muitos usuários que querem ler e até mesmo responder mensagens sem “ser visto” no aplicativo podem usar. Acompanhe as dicas a seguir.

Confira 7 truques para ficar invisível e off-line no WhatsApp

Pela barra de notificação: através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma;

através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma; Ativando o modo avião: acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet tem uma interrupção;

acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet tem uma interrupção; Pelo aplicativo Unseen: a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no WhatsApp, mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular;

a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no WhatsApp, mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular; Interrompendo a conexão com a internet: ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida;

ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida; Através do aplicativo Flychat: essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela.

essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela. Pelo WA Web Plus For WhatsApp : exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador.

: exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador. Através do WA Bubble For Chat: por fim, através desse programa é possível enviar mensagens sem abrir o WhatsApp. Basta acessar a plataforma por meio dele no celular.

Enquanto a Meta não cria uma ferramenta que pode ocultar o status ‘online’, é possível utilizar um dos truques acima.

Whatsapp: usuários poderão pedir UBER pelo aplicativo de mensagens

Uma grande novidade deve chegar ao Brasil. Na última quinta-feira (19), o presidente-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, revelou que em breve será possível pedir uma viagem da Uber por meio do Whatsapp.

A confirmação do gestor aconteceu por meio da conferência Conversations em um painel com Sheryl Sandberg, diretora de operações da Meta.

Antes de mais nada, é importante destacar que pedir um Uber pelo Whatsapp já é uma função disponível no exterior. Na Índia, por exemplo, desde dezembro de 2021 já é possível entrar em contato com o chatbot da Uber pelo mensageiro e solicitar uma corrida, informando o destino.

O aplicativo então traz informações de que o motorista está a caminho, como placa e modelo do carro. Khosrowshahi revelou ainda que a parceria com o WhatsApp na Índia tem funcionado bem para atrair novos usuários ao serviço, e que planeja expandir a função para mais países, inclusive o Brasil.

“O Brasil também, é claro”, comentou.

A expansão internacional do projeto já havia sido informada pela Uber no ano de 2021, quando o recurso começou a ofertado na Índia. Todavia, é importante deixar claro que ainda não há previsão de quando os brasileiros poderão pedir Uber pelo WhatsApp.

