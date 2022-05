WhatsApp não vai mais funcionar em versões iOS e Android

Ainda este ano, o WhatsApp deixará de operar em algumas versões antigas do iOS e Android. Isso acontecerá devido as atualizações no aplicativo, que tornará os sistemas operacionais incompatíveis com o mensageiro.

O site especializado WABetaInfo informou no último sábado que os iPhones com sistemas iOS 10 e iOS 11 serão inoperantes do WhatsApp em breve. Os usuários estão sendo notificados pelo próprio aplicativo:

“O WhatsApp deixará de oferecer suporte a esta versão do iOS após 24 de outubro de 2022“, diz o aviso.

O interessado pode buscar mais detalhes na página de suporte do mensageiro, na opção “Sobre os sistemas operacionais compatíveis”. O documento específico aos usuários de iPhone diz que:

“O WhatsApp é compatível com o iOS 12 e versões posteriores, mas recomendamos o uso da versão mais atual”, diz. “Caso o sistema operacional que você usa deixe de ser compatível, você receberá uma notificação e alguns lembretes para atualizar seu aparelho e continuar usando o WhatsApp”, completa.

No que se refere aos celulares com sistema Android, em novembro do ano passado, o aplicativo parou de funcionar na versão 4.0.4 e anteriores. Para manter o uso do WhatsApp é preciso aderir as versões mais recentes.

“Para acompanhar os últimos avanços tecnológicos, o WhatsApp deixa de ser compatível com sistemas operacionais mais antigos regularmente, com o objetivo de concentrar nossos recursos em oferecer suporte para sistemas mais recentes”, diz o documento da empresa.

Contudo, caso você tenha um dos aparelhos que deixará de operar o WhatsApp, busque uma versão mais atual do sistema operacional o mais rápido possível. No entanto, antes disso é importante fazer o backup do mensageiro para não perder nenhuma conversa.

Nova função te deixará ‘invisível’ ao sair de um grupo

O WhatsApp está recebendo atualizações constantes. Depois de liberar a possibilidade de adicionar até 512 pessoas em um grupo, o mensageiro está desenvolvendo um recurso que permitirá ao usuário sair de um grupo sem que os demais integrantes sejam notificados. Na prática, apenas os administradores serão avisados da saída.

Mais privacidade no WhatsApp

A nova funcionalidade trará mais privacidade aos usuários, uma vez que atualmente ao sair de um grupo todos são notificados da ação pelo aplicativo. O recurso foi encontrado na versão beta para Desktop, mas provavelmente será liberado para todas as versões do mensageiro.