WhatsApp planeja implementar plano pago para empresas

O WhatsApp Premium é um plano de assinatura que está sendo desenvolvido pela Meta para ser implementado no WhatsApp Business. Os primeiros detalhes da modalidade foram encontrados pelo site Wabetainfo, nas atualizações beta para Android, iOS e Desktop

De acordo com as descobertas, a novidade será liberada apenas para as contas comerciais, sendo ainda facultativa ao usuário, ou seja, caberá a empresa aderi-la ou não. O WhatsApp Premium oferecerá a capacidade de vincular a conta em até 10 dispositivos.

Além disso, o mensageiro também deve permitir que o usuário crie links comerciais personalizados. Atualmente, as empresas já podem usar links curtos para permitir que os clientes entrem em contato facilmente, no entanto, a versão Premium possibilitará que os links sejam diferenciados.

Contudo, ainda não é possível ter mais detalhes sobe a novidade, uma vez que a modalidade não foi oficialmente divulgada. Desta forma, informações como: quando será lançada, qual valor, recursos incluídos, só serão liberadas futuramente.

Usuários poderão pedir UBER pelo aplicativo de mensagens

Uma grande novidade deve chegar ao Brasil. Nesta quinta-feira (19), o presidente-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, revelou que em breve será possível pedir uma viagem da Uber por meio do Whatsapp.

A confirmação do gestor aconteceu por meio da conferência Conversations em um painel com Sheryl Sandberg, diretora de operações da Meta.

Antes de mais nada, é importante destacar que pedir um Uber pelo Whatsapp já é uma função disponível no exterior. Na Índia, por exemplo, desde dezembro de 2021 já é possível entrar em contato com o chatbot da Uber pelo mensageiro e solicitar uma corrida, informando o destino.

O aplicativo então traz informações de que o motorista está a caminho, como placa e modelo do carro. Khosrowshahi revelou ainda que a parceria com o WhatsApp na Índia tem funcionado bem para atrair novos usuários ao serviço, e que planeja expandir a função para mais países, inclusive o Brasil.

“O Brasil também, é claro”, comentou.

A expansão internacional do projeto já havia sido informada pela Uber no ano de 2021, quando o recurso começou a ofertado na Índia. Todavia, é importante deixar claro que ainda não há previsão de quando os brasileiros poderão pedir Uber pelo WhatsApp.