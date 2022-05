WhatsApp Premium: Novo plano pago cheio de vantagens; saiba mais

O WhatsApp Business, versão do mensageiro para negócios, ganhará um plano de assinatura. A modalidade terá o nome de WhatsApp Premium e garantirá uma série de vantagens ao dono da conta.

O usuário aderente poderá criar um link personalizado com o nome da empresa na URL (que pode ser alterado a cada 90 dias) e adicionar até dez dispositivos a mais na conta do limite permitido atualmente.

Cabe salientar que a cobrança pelas novas ferramentas será totalmente opcional, ou seja, o usuário só será cobrado caso use os recursos. Além disso, as opções não vão aparecer nos perfis pessoais do aplicativo.

Quando será lançado?

De acordo com o site especializado, WABetaInfo, o recurso ainda está “em desenvolvimento” para as plataformas Android, iOS e Desktop. Ou seja, as ferramentas não estão disponíveis nem para versão de testes do mensageiro.

Vale frisar que o plano de assinatura já estava sendo especulado desde o último mês, mas ainda não tinha sido implementado no aplicativo. Por ser recente, ainda não há previsões para o lançamento do recurso na versão estável do WhatsApp, e ainda detalhes não foram divulgados.

