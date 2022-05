Whatsapp: Saiba como mudar o tema e conheça os benefícios desse recurso

O WhatsApp permite que os usuários alterem o tema do aplicativo. Embora muitos imaginam que esta funcionalidade está vinculada somente ao design da interface, alterar a cor do mensageiro pode reduzir consideravelmente o consumo de bateria do celular e até mesmo prevenir doenças nos olhos.

As opções também conhecidas como “noite” e “dia” é uma espécie de controle ao fator sensibilidade dos olhos, considerando que a opção ‘’claro’’ tende a prejudicar a vista dos usuários em longo prazo. Até quem já usa óculos pode perceber algum desconforto ao utilizar o tema com mais radiação de luzes.

Veja a seguir como alterar a cor do app WhatsApp

Passo a passo no Android:

Acesse o app do WhatsApp; Na tela inicial, clique em ‘’Configurações’’; Entre as opções do menu, selecione ‘’Tema’’; Escolha entre ‘’Escuro’’, ‘’Claro’’ ou ‘’Automático’’ (muda de acordo com a configuração de tela do seu celular).

Passo a passo iOS:

No caso do iPhone, é necessário mudar a cor do aplicativo pelas configurações do próprio celular. Confira os passos abaixo:

Acesse o ícone de ‘’Ajustes’’ do sistema iOS; Selecione ‘’Tela e Brilho’’; Escolha entre ‘’Escura’’, ‘’Clara’’ e ‘’Automática’’.

WhatsApp libera reações nas mensagens

A novidade está sendo liberada de forma gradativa, então é possível que leve alguns dias para que todos os usuários tenham acesso a ela. Em suma, para que lançamento dessa nova função, foi necessário um período de testes nas versões beta do Android e iOS em um período de 7 meses.

Como visto, a ferramenta funciona de forma bem simples, semelhante ao recurso do Instagram e Messenger. Basta ficar alguns segundos pressionando a mensagem que deseja reagir e escolher um entre os emojis disponibilizados.

A Meta, dona da plataforma, acaba de liberar para o público geral a funcionalidade que permite reagir a mensagens com emojis. Antes de mais nada, é importante destacar que o recurso estava em fase de testes há alguns meses, mas agora já pode ser acessada na versão final do aplicativo para Android e iOS.

Primeiramente, o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, celebrou o lançamento da novidade em sua conta no Facebook.