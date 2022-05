WhatsApp terá nova versão paga para empresas; veja o que muda

Nesta quinta-feira (19), em um evento realizado virtualmente, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou novos recursos para empresas que usam o mensageiro. A partir de agora, os empreendimentos contarão com uma nova versão paga do WhatsApp Businees.

Com o lançamento na novidade, as empresas poderão realizar:

o gerenciamento online de contas no aplicativo;

os servidores em nuvem grátis para empresas; e

a instalação do aplicativo em até 10 telefones.

Zuckerberg, em seu discurso de abertura da conferência “Conversations”, confirmou que mais de 1 bilhão de pessoas se conectam com contas comerciais nos serviços de mensagens da Meta todas as semanas. Segundo ele, os dados não são apenas do Whatsapp, mas de todas as redes da empresa, como o Instagram e o Facebook.

Agora, com os novos recursos, a Meta procura ficar competitiva no mercado e bater de frente com a Amazon e Google, que também oferecem os serviços, mas que cobram pelo acesso a servidores em nuvem. No Whatsapp, o serviço será gratuito para empresas que utilizarem o novo WhatsApp Cloud API.

WhatsApp Cloud API

Antes de mais nada, é importante deixar claro que o WhatsApp Cloud API é um conjunto de padrões de programação que empresas poderão usar para um melhor gerenciamento de conversas na plataforma.

Antes disso, o aplicativo já oferecia Business API desde 2018. Todavia, agora com o Whatsapp Cloud API, a nova versão vai funcionar 100% online, sem que empresas tenham que instalar nada em seus computadores.

Uma determina empresa, por exemplo, pode usar a nova plataforma para encontrar pedidos de clientes com seus dados de endereço e serviço de pagamento de maneira mais prática.

Sendo assim, no lugar de transferir manualmente os dados do WhatsApp, será possível realizar o cruzamento automatizado desses dados, acelerando o processo e podendo até realizar mais funções diretamente pelo aplicativo, sem ter que levar o cliente a um site externo.

O usuário que utilizar o Whatsapp Cloud API ganhará uma hospedagem de dados na nuvem gratuitamente, tendo uma maior facilidade e utilidade para pequenas empresas do que o tradicional Business API, visto que o tempo de integração com os sistemas é mais curto. Todavia, é importante deixar claro que o acesso à API terá custos financeiros.

Versão Business Premium

Por fim, a empresa trouxe alterações no WhatsApp Business, que agora vai ganhar uma versão paga, chamada apenas de “Premium”.

A princípio, a Meta não divulgou o valor que será cobrado e a data de lançamento. Todavia, os benefícios para os assinantes já são conhecidos.

No novo WhatsApp, o usuário poderá cadastrar sua conta comercial em até 10 aparelhos, entre celulares e computadores. A versão paga do aplicativo também vai permitir que empreendedores criem links personalizados para que os clientes as encontrem no WhatsApp mesmo que não tenham seu telefone.