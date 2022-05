WhatsApp testa função para conectar a conta em mais celulares ao mesmo tempo

O WhatsApp está testando um recurso que possibilita o uso do aplicativo em múltiplos dispositivos móveis simultaneamente. Atualmente, o usuário só consegue conectar o mensageiro em até quatro computadores ao mesmo tempo. A intenção é permitir que a conta seja usada em mais celulares.

A novidade foi descoberta pelo portal especializado WABetaInfo, na último dia 28, na versão 2.22.10.13 do Beta para Android. O recurso está sendo supostamente ativado através da opção “Register Device as Companion”. Veja como a nova ferramenta deve funcionar.

O que é?

O novo recurso, chamado Register Device as Companion, permitirá utilizar a mesma conta do WhatsApp em celulares diferentes. Conforme o portal WABetainfo, a conexão se dará por leitura de QR Code, assim como ocorre na ativação do WhatsApp Web atualmente.

Como deve funcionar?

Uma vez que a conta foi vinculada a outro dispositivo móvel, será possível compartilhar mensagens sem precisar que o telefone principal esteja conectado à internet. Caso a ferramenta seja incorporada, será ativada nas “Configurações” do aplicativo.

Vale ressaltar que não se sabe se a funcionalidade terá limitações quanto a quantidade de aparelhos conectados simultaneamente. A Meta, empresa responsável pela plataforma de mensagens, ainda não deu maiores detalhes do funcionamento do recurso.

Qual é a previsão de lançamento?

Como mencionado, até o momento, nenhuma informação sobre a funcionalidade foi oficialmente compartilhada pelo WhatsApp. Mas segundo a WABetainfo, o novo recurso deve demorar chegar a plataforma estável do mensageiro, uma vez que ainda está em fase de desenvolvimento na versão beta do Android. Em razão disso, não é possível estimar quando a ferramenta chegará definitivamente no aplicativo de mensagens.

Veja como deixar os textos do seu WhatsApp coloridos

Usuários do WhatsApp podem deixar as letras dos textos coloridas. No entanto, a funcionalidade não é do próprio aplicativo. Existe uma plataforma extra, conhecida como ‘’Blue Text’’ que permite trocar a cor da letra de preta para a azul.

Todavia, é importante informar que a ferramenta é um pouco limitada, uma vez que disponibiliza apenas uma cor, a azul. No entanto, o seu uso é descomplicado, podendo ser implementado no próprio teclado do aparelho.

Veja como mudar a cor da letra dos textos do seu WhatsApp

De antemão, vale informar que essa opção pode ser arriscada, uma vez que o aplicativo pode coletar todo o texto que você digitar, incluindo dados pessoais e senhas. Mas caso queira utilizá-lo, veja como a seguir:

Baixe o app Blue Text no seu celular Android; Abra o aplicativo e digite o texto que você quer deixar colorido; Feito isto, copie o texto na cor azul, no botão “Copy”; Em seguida, abra o WhatsApp e toque na conversa que deseja enviar a mensagem; No campo de digitação, cole o conteúdo em azul; Para finalizar, clique no botão de “Enviar”.

Para facilitar o envio de mensagens coloridas, o usuário pode habilitar o teclado do Blue Text como padrão do WhatsApp. Confira o passo a passo abaixo:

Abra o Blue Text no celular Android; Toque no botão de menu, no canto superior esquerdo, e vá na opção “Keyboard”; Na sequência, toque em “Setup keyboard”, para abrir as configurações de teclado; Ative a chave do Blue Text; Depois abra o WhatsApp e entre em uma conversa; Toque no ícone de teclado, no canto inferior direito; Por fim, clique na opção de teclado “Blue Text”.

Contudo, é importante destacar que o Blue Text possui versão apenas para Android, ou seja, o WhatsApp para iPhone (iOS) e o WhatsApp Web não são habilitados.