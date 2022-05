WhatsApp: Usuário poderá sair do grupo escondido. Veja como funcionará o recurso

Atualmente, o Whatsapp conta com diversos testes envolvendo a funcionalidade do aplicativo. A novidade agora é que o mensageiro poderá ocultar a informação de saída de um usuário do grupo, ou seja, sem que todos os usuários visualizem a ação feita pela pessoa.

Para que a nova funcionalidade entre em ação, o Whatsapp realiza testes na plataforma. A expectativa é de que, em breve, os usuários da plataforma deixem determinado grupo de maneira escondida, sem que os demais usuários perceba tal ação, com exceção dos administrados dos respectivos grupos. Apenas seus administradores.

A plataforma trabalha para que os grupos do aplicativo cresçam. Para isso, o mensageiro apresentou neste ano de 2022 novas funcionalidades, como, por exemplo, as reações de mensagens e o aumento da capacidade de compartilhamento de dados.

Todavia, uma saída não anunciada de um grupo, em que apenas o administrador é notificado, pode trazer uma tranquilidade maior para os usuários da plataforma.

Whatsapp: Como vai funcionar a saída do grupo escondido

Se você costuma esperar um horário menos movimentado para sair dos seus grupos, a nova opção do Whatsapp deve garantir uma discrição maior, já que os membros não poderão visualizar.

Ademais, a nova opção vai permitir que apenas o administrador saiba quem saiu do respectivo grupo. Sendo assim, nem todo o grupo visualizar a saída de algum integrante.

Dessa forma, o Whatsapp pretende acabar com o “tal pessoal saiu” no grupo, notificando os demais usuários, como normalmente acontece. Agora, a ideia é que essa informação seja enviada somente para o administrador do grupo, sem que os demais tomem conhecimento através da plataforma.

Outras novidades do aplicativo

Reação às mensagens

A Meta, dona da plataforma, acaba de liberar para o público geral a funcionalidade que permite reagir a mensagens com emojis. Antes de mais nada, é importante destacar que o recurso estava em fase de testes há alguns meses, mas agora já pode ser acessada na versão final do aplicativo para Android e iOS.

A novidade está sendo liberada de forma gradativa, então é possível que leve alguns dias para que todos os usuários tenham acesso a ela. Em suma, para que lançamento dessa nova função, foi necessário um período de testes nas versões beta do Android e iOS em um período de 7 meses.

Como visto, a ferramenta funciona de forma bem simples, semelhante ao recurso do Instagram e Messenger. Basta ficar alguns segundos pressionando a mensagem que deseja reagir e escolher um entre os emojis disponibilizados.

Plano de assinatura

Nesta semana, os usuários do aplicativo Whatsapp ficaram sabendo de uma grande novidade que pode acontecer na plataforma. Acontece que o programa poderá ter o seu plano de assinatura, que finalmente ganhou um nome na última terça-feira (17). Trata-se do WhatsApp Premium.

A princípio, além do nome da plataforma, os usuários do aplicativo ficaram sabendo de uma série de recursos que estarão presentes no novo serviço do mensageiro. Confira!

Entre as novidades que estarão no Whatsapp, estão o suporte para até 10 aparelhos e também endereços personalizados para conversas das empresas com os clientes. Assim, as corporações contarão com uma ótima oportunidade de divulgar o seu empreendimento, uma vez que ao invés do número de telefone depois do “wa.me”, agora as empresas poderão inserir o nome do seu estabelecimento.