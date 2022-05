WhatsApp vai permitir filtrar conversas ‘não lidas’

Mais uma novidade pode ser lançada em breve pelo Whatsapp. Acontece que o aplicativo deve permitir que os usuários do aplicativo realizem o filtro de quais conversas querem que apareçam na tela inicial do mensageiro. Sendo assim, seria possível visualizar somente os chats que não foram lidos.

A princípio, a informação foi compartilhada pelo site especializado WABetaInfo. A plataforma identificou uma atualização em uma versão beta (ou seja, de testes) do aplicativo.

Além do filtro de conversas que ainda não foram lidas pelos usuários, o Whatsapp ainda estaria interessado em fazer modificações em mais três ferramentas do aplicativo: conversas de contatos, conversas de não-contatos e grupos.

Por fim, é importante lembrar que o recurso do filtro de conversas já é utilizado no WhatsApp Business, a versão empresarial do mensageiro.

Agora, com a expansão, qualquer celular Android e iOS, além do desktop, poderia desfrutar da filtragem, com pequenas diferenças em relação a mesma ferramenta no Business.

Por enquanto, não há previsão de quando a novidade deve ser oficialmente lançada.

Whatsapp pretende lançar enquetes em conversas em grupo

O WhatsApp pretende incluir novas atualizações em seu aplicativo para melhor atender os seus usuários. Dentre as possibilidades, a empresa já está testando a utilização de enquetes na versão beta para iOS.

A novidade foi anunciada pelo site especializado, WABetaInfo, mediante a publicação de algumas fotos realizada por um usuário do WhatsApp beta. Diante disso, é válido enfatizar que o recurso ainda está em fase de testes.

Considerando a utilidade do novo recurso, ajudará principalmente os usuários do WhatsApp Business. Isso porque, será possível obter informações de seus clientes através das perguntas elaboradas junto a ferramenta, dentre outras opções.

Até o momento não foi divulgada nenhuma data específica para a liberação do novo recurso. No entanto, considerando que já está em fase de testes na versão beta do mensageiro, é possível que a atualização logo entre em vigência. Os testes servem para identificar possíveis erros e falhas para que sejam reparados.

Todavia, é válido informar que a novidade de enquetes ainda está limitada a versão beta iOS do WhatsApp. Contudo, deve ser lançada para o aplicativo Android também. No que se refere a ferramenta, pode incluir até 12 questões para respostas e organizar como for melhor.

Cabe salientar que essas enquetes devem ser aplicadas ou utilizadas em grupos no WhatsApp. Assim, para conseguir enviar o questionário é preciso participar de um determinado grupo na plataforma de mensagens.