WhatsApp: Veja as vantagens de mudar a cor do aplicativo e como fazer a troca

O WhatsApp disponibiliza duas opções de temas/cores aos usuários. Normalmente, o aplicativo sempre fica na opção claro, por ser a adotada pelo próprio mensageiro logo quando é baixado.

No entanto, deixar a tela da plataforma de mensagens com cores claras pode não ser a melhor opção. Isso porque, a luz provoca sensibilidade nos olhos, podendo ocasionar problemas oftalmológicos futuramente.

Diante disso, médicos especialistas afirmam que o tema escuro é o melhor para a utilização de aplicativos, considerando ainda que quando estamos com olhos em telas a frequência do piscar diminui, causando ressecamentos.

Veja a seguir como alterar a cor do app WhatsApp

Passo a passo no Android

Acesse o app do WhatsApp; Na tela inicial, clique em ‘’Configurações’’; Entre as opções do menu, selecione ‘’Tema’’; Escolha entre ‘’Escuro’’, ‘’Claro’’ ou ‘’Automático’’ (muda de acordo com a configuração de tela do seu celular).

Passo a passo iOS

No caso do iPhone, é necessário mudar a cor do aplicativo pelas configurações do próprio celular. Confira os passos abaixo:

Acesse o ícone de ‘’Ajustes’’ do sistema iOS; Selecione ‘’Tela e Brilho’’; Escolha entre ‘’Escura’’, ‘’Clara’’ e ‘’Automática’’.

Whatsapp começa a liberar recurso de reagir mensagens

Os usuários do WhatsApp já conseguem reagir a mensagens no aplicativo. Antes de mais nada, é importante destacar que a novidade está disponível tanto para celulares quanto para computadores.

Além da possibilidade de se expressar frente a uma mensagem, o usuário consegue visualizar qual o emoji usado pelo seu contato. Atualmente, é possível optar entre seis figuras nas opções do aplicativo.

Cabe salientar que o recurso está disponível para conversar em grupos ou privadas. Veja como verificar com quais emojis os seus contatos reagiram às mensagens.

O procedimento para descobrir quem usou reações no WhatsApp é muito simples. Confira:

Em primeiro lugar, abra algum chat em grupo do WhatsApp; Em uma mensagem que recebeu reações, clique na bolha que exibe os emojis utilizados para interagir; Feito isto, aparecerá o nome de todos os contatos que reagiram e o respectivo emoji utilizado na mensagem; Portanto, para finalizar, feche a janela clicando em qualquer outro lugar da tela do WhatsApp.

Todavia, é importante ressaltar que a funcionalidade de reagir a mensagens está sendo liberada de forma gradual, sendo assim, é possível que demore a chegar no seu dispositivo.