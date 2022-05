WhatsApp Web com problemas? Confira as reclamações

O termo “WhatsApp Web” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta semana. O motivo foi que mais uma vez a versão para computadores do mensageiro apresentou lentidão para baixar e carregar mensagens.

A falha começou a ocorrer após a Meta, empresa responsável pela plataforma, permitir o acesso às mensagens com o celular desconectado à internet, no mês de fevereiro. Vale ressaltar que a mesma situação ocorreu na última semana.

Procurada para verificar o motivo do bug, a empresa deu a mesma justificativa da vez anterior, que “já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados”.

Os usuários estão reclamando de diversos problemas, como de não consegui exibir as mensagens dos chats no PC, mesmo que estejam fluindo normalmente pelo celular. Além disso, ao tentar carregar o conteúdo, a plataforma envia a seguinte mensagem:

“Aguardando mensagem. Essa ação pode levar alguns instantes.”

Assim como ocorreu no último dia 25 (dia que houve a primeira falha), os usuários solicitaram a volta da antiga versão do WhatsApp Web, que embora não possibilitava a conexão a conta com o celular desconectado à internet, era mais estável.

Contudo, vale ressaltar que a falha não é generalizada. Isso porque, após atualizar a plataforma no último dia 5, alguns usuários relataram não ter mais problema em acessar o mensageiro nem sincronizar o histórico de conversas.

Confira como ter acesso ao recurso de reação a mensagens

A Meta anunciou, no último dia 5, a liberação de um novo recurso para o WhatsApp. Agora, os usuários do mensageiro já podem reagir a mensagens de seus contatos com emojis. A funcionalidade está sendo liberada aos poucos.

“Para iOS, a nova versão encontrada será a 2.22.9. No sistema Android será a partir de 2.22.8 e WhatsWeb a partir de 2.2214.8. Mas não tem como definir um prazo. O máximo que se pode dizer é ‘em breve’”, afirmou a empresa

aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp” disse a empresa.

Como atualizar o WhatsApp

No iPhone:

Acesse a App Store e busque por WhatsApp; Na página do aplicativo, veja se botão azul ao lado do ícone tem a opção “Atualizar”; Clique em “Atualizar” e aguarde o download; O WhatsApp vai reiniciar e estará atualizado.

No Android:

Acesse a Play Store e busque por WhatsApp; Na página do aplicativo, veja se há um botão verde com o título “Atualizar”; Clique em “Atualizar” e aguarde o download; O WhatsApp vai reiniciar e estará atualizado.

Contudo, é importante ressaltar que caso não apareça a opção de atualizar o aplicativo na loja do seu celular, isso significa que o WhatsApp já está na sua versão mais recente. Sendo assim, basta aguardar que a funcionalidade chegue na plataforma.