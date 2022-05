Ypê tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Ypê, marca brasileira de produtos de higiene, anuncia vagas de trabalho para candidatos. A empresa exige algumas qualificações para aqueles que tiverem interesse em fazer parte do quadro de funcionários. Consulte abaixo as vagas ofertadas e a disponibilidade para sua região.

Ypê divulga vagas de trabalho para o Brasil

Inaugurada em 1950 no interior de São Paulo, a Ypê não parou de crescer e além de ganhar o mercado nacional, atualmente também exporta para outros países. A empresa conta atualmente com uma equipe de mais de seis mil funcionários e há alguns dias anunciou por meio do site Vagas.com, novas oportunidades em várias cidades brasileiras. Confira:

Inspetor de Qualidade (Amparo);

Operador de Processos (Amparo);

Operador de Empilhadeira (Amparo);

Motorista de Caminhão (Anápolis);

Analista de Recebimento Fiscal (Amparo);

Analista de Planejamento Jr (Amparo);

Movimentador de Mercadorias (Salto);

Supervisor de Manutenção Elétrica (Goiânia);

Eletricista Predial (Amparo);

Inspetor de Qualidade (Anápolis);

Técnico em Controle de Qualidade (Amparo);

Supervisor de Produção (Anápolis);

Promotor de Vendas (Gravataí);

Vendedor Sênior (Goiás);

Vendedor Jr (Rio Grande do Sul);

Supervisor de Planejamento de Manutenção (Simões Filho);

Técnico em Enfermagem do Trabalho (Anápolis);

Analista de Projetos (Amparo).

Como realizar a candidatura

Para concorrer a uma das vagas anunciadas pela Ypê, é importante verificar as exigências e se certificar que está apto. Todas as vagas anunciadas possuem tempo limite para inscrição. Acesse o link de participação para obter mais informações a respeito da empresa, das oportunidades divulgadas e para realizar inscrição.

