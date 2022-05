Zappts anuncia vagas para home office

O trabalho remoto veio para ficar. Prova disso é que a Zappts anunciou recentemente novas vagas para atuação 100% home office. Há chances para profissionais de diversas áreas e funções, que desejem integrar o time da empresa de tecnologia, que atua focada em desenvolver soluções digitais para grandes marcas.

Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Agile Master, People, Administrativo e Financeiro, Analista de Qualidade de Software, Marketing, Sales (vendas), Desenvolvedor (a) Back-end, Desenvolvedor (a) Front-end Web, Desenvolvedor (a) Mobile, Product Owner e UX/UI Designer.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, mas é importante que os candidatos tenham boa capacidade de comunicação e tragam, constantemente, ideias e soluções para equipes e clientes.

Segundo a empresa, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios que inclui acesso ao Gympass (atividade física), plano de saúde Amil, convênio odontológico, Cartão Caju (VR, VA ou mobilidade, o colaborador pode escolher como utilizar), desconto de até 35% em compras de farmácias selecionadas, seguro de vida, auxílio home office, voucher para happy hour, prêmio para a indicação de novos colaboradores, além de receber um auxílio educação a cada seis meses de empresa, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados podem se inscrever diretamente na página de carreiras da empresa, disponível em: https://zappts.gupy.io. No endereço, é possível conferir a lista completa de vagas abertas, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

