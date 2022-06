11 maneiras de ver quem viu seu perfil do Instagram 2022

A comunidade do Instagram está bastante estabelecida. É a plataforma de rede social mais popular do mundo. E, usando o Instagram, os usuários podem compartilhar fotos e vídeos de suas vidas cotidianas.

Os usuários tendem a postar fotos e vídeos de forma consistente. No entanto, alguns usuários do Instagram usam o Instagram como fonte de entretenimento e para perseguir os perfis de outros usuários. E, embora os usuários do Instagram possam ver os perfis públicos uns dos outros. No entanto, seus perfis privados não podem ser visualizados.

Então, se você tem um perfil público nesta plataforma de mídia social e quer saber, “Quem viu meu perfil do Instagram?” Então esse artigo é para você. Você pode descobrir quem visualizou seu perfil do Instagram usando alguns dos métodos listados abaixo.

Na verdade, o Instagram não permite que os usuários vejam diretamente quem vê seus perfis. Assim, se você olhar os perfis das pessoas sem curtir ou comentar, elas não saberão quem está olhando suas fotos.

E, não importa que tipo de perfil o usuário tenha, ele não consegue entender quem viu seu perfil. O mesmo vale para usuários com contas e sem contas que usam a web para postar no Instagram publicamente.

Somente as estatísticas sobre o tráfego serão exibidas nas contas do Instagram Business. No entanto, as informações do perfil não serão exibidas.

E a conta Business exibe apenas o número de pessoas que visitaram seu perfil nos últimos sete dias ou o número de indivíduos que viram suas postagens.

No entanto, quando se trata de visualizar seu perfil do Instagram, existem várias maneiras de fazer isso. Mas, em primeiro lugar, se você quer saber ‘quem viu meu perfil no Instagram, então você deve ter uma conta pública no Instagram.

Descubra quem viu seu perfil do Instagram 2022

E, depois disso, você pode tentar alguns desses métodos.

Através do Instagram Stories

A plataforma Instagram não oferece uma maneira de descobrir quem visualiza seu perfil. No entanto, se você precisar ver quem está assistindo seu perfil, sempre poderá usar suas histórias/destaques.

Seguindo essas etapas, você pode ver quais usuários visualizaram suas histórias e destaques.

Para histórias

1. Lançamento Instagram em seu smartphone.

2. Toque no ícone Sua história no canto superior esquerdo da página. Poste sua história.

3. Na lista de espectadores, você pode verificar quem visualizou sua história. Você também pode ver quem não segue você.

E, é mais provável que você esteja sendo visto por usuários que não seguem você. Além disso, você também pode ocultar sua história de determinados usuários acessando as configurações da história.

Para destaques

As histórias do Instagram expiram após 24 horas quando são postadas. Isso exige que você publique histórias regularmente para ficar de olho em seus espectadores.

Mas você pode conferir seus visualizadores do Instagram verificando seus destaques, que ficam no seu perfil por cerca de 48 horas. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo.

Toque no seu ícone do perfil no canto inferior direito da tela para acessar seu perfil principal.

no canto inferior direito da tela para acessar seu perfil principal. Agora você pode visualizar facilmente seus espectadores na seção de destaque clicando na história destacada.

Use qualquer aplicativo de terceiros

Existem inúmeros aplicativos para ver quem vê seu perfil do Instagram. A única questão é se eles funcionam ou não corretamente e fornecem informações precisas?

Então, experimente esses aplicativos que permitem que você veja as visualizações do perfil do Instagram e descubra você mesmo.

1. Perseguição Instantânea

O Insta Stalk não é realmente um aplicativo, mas sim um site online que possui vários recursos interessantes. Você pode monitorar sua conta do Instagram de perto usando esta ferramenta.

Também oferece a seus usuários ver o conteúdo de outras pessoas anonimamente. Então, é um lugar bem divertido.

2. PerfilI

É um ótimo aplicativo para obter informações sobre seu perfil do Instagram. É fácil ver uma infinidade de estatísticas sobre seu perfil do Instagram com a ajuda do IProfile.

Também é possível ver quem deixou de seguir você no Instagram. Você pode usar o serviço para uma avaliação gratuita. E, para quaisquer dúvidas que você possa ter, há uma equipe de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudá-lo.

3. Perfil+

Você pode descobrir quem visualizou seu perfil ou página do Instagram com o Profile+. No entanto, este aplicativo não é tão útil.

O recurso de destaque é uma opção paga. E mostra apenas uma lista de usuários bloqueados. De qualquer forma, você pode visualizar essas informações até mesmo no aplicativo oficial do Instagram.

4. Analisador de Seguidores para Instagram

Em seguida, você pode baixar o Instagram Follower Analyzer para Android. Com ele, você pode acompanhar seus seguidores e descobrir seus novos seguidores.

Além disso, você pode descobrir quem deixou de segui-lo recentemente. Além disso, você pode descobrir aqueles que nunca curtem ou comentam suas postagens, bem como seus principais curtidores e comentadores.

Além disso, outras contas públicas também podem ser analisadas.

5. Analisador Plus

Em dispositivos iOS, como iPhones e iPads, o Analyzer Plus pode ser baixado. Esta é uma ferramenta que permite ver quem deixou de te seguir, quem gosta ou comenta mais ou menos em suas postagens e muito mais.

Além disso, fornece informações em tempo real sobre quantos seguidores você ganhou ou perdeu, o desempenho de suas postagens, quantas curtidas e comentários receberam e muitos outros recursos.

6. SocialView para Instagram

SocialView for Instagram é um dos aplicativos para iphone que afirma informar quantas pessoas visualizaram seu perfil do Instagram.

No entanto, se você olhar para a página de pesquisa do aplicativo, verá que ele não funciona.

7. FollowMeter para Instagram

O FollowMeter for Instagram é outro ótimo aplicativo para verificar estatísticas sobre seu perfil do Instagram.

Você pode descobrir todos os tipos de informações sobre seu perfil com ele. Existe até uma maneira de ver quem não está seguindo suas histórias ou perfis.

8. Relatórios para Seguidores

Este é outro aplicativo para iPhone que pode ser baixado. Ele fornece uma visão detalhada de seus seguidores do Instagram.

O aplicativo também permite rastrear quem deixou de te seguir, o crescimento da sua conta e análises de histórias e espectadores.

E, rastreando os tempos de visualização, curtidas e comentários, ajuda os usuários a entender quais postagens são de maior interesse para seus fãs.

Use uma conta comercial do Instagram

1. Navegue até o seu perfil do Instagram clicando no ícone do perfil no canto inferior direito.

2. No canto superior direito, clique nas três linhas horizontais. Então clique Definições.

3. Selecione o ‘Conta‘ guia em Configurações.

4. Agora, role para baixo na página da sua conta. E, selecione ‘Mudar para uma conta profissional‘.

5. Em seguida, toque no botão continuar. E, em seguida, selecione a categoria que melhor se adequa ao seu perfil.

6. Agora, clique em próximo após selecionar a categoria.

7. E escolha a opção de uma conta de criador.

8. Agora volte ao perfil principal. E, para acessar sua página de insights, clique nas três linhas horizontais no canto superior direito.

9. Clique no botão ‘Público‘ guia em insights. Além disso, você poderá ver informações detalhadas sobre seus espectadores, incluindo idade, localização e sexo.

Palavras finais

Agora que nossos espectadores sabem como ver visualizações em um perfil do Instagram, esperamos que tenham encontrado a resposta. Você pode descobrir facilmente quantas pessoas visualizaram seu perfil do Instagram seguindo as dicas mencionadas acima.

