123Milhas abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A 123Milhas, companhia de viagens de grande sucesso, divulga novas vagas para ocupações direcionadas a trabalhadores de todo o Brasil. A empresa deseja profissionais esforçados e capacitados que estejam dispostos a exercer as funções requisitadas. Confira, a seguir, os detalhes sobre os empregos disponíveis.

123Milhas abre novos empregos pelo país

As oportunidades que estão disponíveis pela 123Milhas são direcionadas para trabalhadores com escolaridade completa ou em andamento, em nível médio, técnico e/ou superior e com tempo de experiência em Contabilidade, Economia, Administração, dentre outros.

Consulte as vagas disponibilizadas e seu local de exercício, na lista a seguir, com base nas informações fornecidas pelo site Vagas.com:

Coord. De Contabilidade (Belo Horizonte / MG);

Anal. Contábil Jr. (Belo Horizonte / MG);

Assist. de Contabilidade (Belo Horizonte / MG);

Cons. De Fidelidade (Belo Horizonte / MG);

Cons. Pacote (Belo Horizonte / MG);

Anal. De Folha de Pagamento (Belo Horizonte / MG);

Anal. De Ponto (Belo Horizonte / MG);

Assist. de Benefícios (Belo Horizonte / MG);

Anal. De Benefícios (Belo Horizonte / MG);

Superv. De Emissão (Belo Horizonte / MG);

Anal. De Dados (Belo Horizonte / MG).

Como se inscrever

Aos interessados nas vagas disponibilizadas pela 123Milhas, é necessário concluir a inscrição através do link de participação.

Os salários são compatíveis com o mercado, além de que a empresa confere vantagens adicionais como assistência médica e odontológica, programa de remuneração variável, seguro de vida, vales refeição e transporte, auxílios academia e combustível e ginástica laboral.

