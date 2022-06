13º salário do INSS: 2ª parcela tem saque duplo hoje; veja como sacar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga, nesta segunda-feira (06), mais um lote de pagamentos da segunda parcela do 13º salário. O benefício, neste momento, atende aos aposentados e pensionistas. Os pagamentos seguirão até amanhã, terça-feira (7 de junho).

De acordo com informações do Governo e do INSS, serão efetuados os pagamentos para quem recebe o piso nacional de R$1.212 e quem recebe mais do que esse valor.

A princípio, confira quem recebe o benefício hoje:

beneficiários que recebem acima de 1 salário mínimo, com número de Identificação Social (NIS) com finais 4 e 9;

beneficiários que recebem 1 salário mínimo e possuem o NIS com final 9.

Auxílio de R$1mil: Quem pode sacar ainda nesta semana de junho

Atualmente, cerca de 36 milhões de cidadãos possuem direitos a benefícios do INSS em todo o país. Desse total de segurados, mais de 60% recebem um salário mínimo.

Seja como for, para garantir a antecipação do 13º salário do INSS, o beneficiário deverá receber alguns dos benefícios a seguir:

Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Confira abaixo os calendários de pagamento:

Antecipação do 13º salário do INSS

Este é o 3º ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro.

Nubank oferece R$200 aos seus clientes com essa nova função

Ao contrário do que aconteceu na primeira parcela, esta segunda rodada de pagamentos contará com os descontos do Imposto de Renda. Assim, uma parte dos usuários deverá receber menos do que recebeu na primeira rodada.

Como nos pagamentos anteriores, os novos repasses ocorrerão em dois calendários, o primeiro para segurados que ganham um salário mínimo e outro para segurados que ganham acima de um salário. Todavia, ambos seguem a ordem do último número do cartão do benefício do INSS.

O valor da segunda parcela do INSS corresponde a metade do valor do beneficio mensal. Desta parcela, no entanto, será descontado o Imposto de Renda para os trabalhadores que têm que pagar o tributo.

Sendo assim, confira abaixo os calendários de pagamentos dos benefícios do INSS. O cronograma leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Como consultar os pagamentos do INSS?

Seja como for, a consulta ao extrato de pagamentos do INSS pode ser feita 100% online, através do site ou aplicativo de celular. Confira como fazer!

Pelo site:

Primeiramente, acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção “Serviços”; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; No próximo menu, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Em conclusão, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção “Baixar PDF”.

ESTA nota de R$ 5 pode valer até R$ 2 mil; veja como trocar

Pelo aplicativo de celular

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”