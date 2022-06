192.168.1.25 Página de login do administrador, nome de usuário, senha e configurações de WiFi

o Endereço IP 192.168.1.25 é um IP privado. Várias marcas e modelos de roteadores geralmente o usam como endereço de gateway.

O acesso de administrador ao roteador geralmente é configurado usando esse endereço para configurá-lo e à rede. E também existem alguns roteadores que não usam 192.168.1.25 como endereço de login.

E, às vezes, ao fazer login no roteador com 192.168.1.25, geralmente encontramos vários problemas.

Então, aqui estão as soluções para alguns 192.168.1.25 Página de login do administradorProblemas de nome de usuário e senha.

192.168.1.25 Página de Login

O endereço IP 192.168.1.25 é usado como ponto de acesso ou gateway por roteadores como Linksys e outras marcas de rede. As empresas fornecem acesso de administrador a roteadores e redes por meio desse endereço.

E pode-se gerenciar opções de segurança, gerenciamento de rede, QoS IP, DNS, proxy, LAN, WAN, configurações de WLAN, DSL, ADSL, MAC, bloco WPS; entre outros que o utilizam.

Como entrar 192.168.1.25

Você pode acessar o software Router Admin através de um 192.168.1.25 endereço IP para fazer alterações em suas configurações e configurações. Simplesmente, na barra de endereços do seu navegador, digite 192.168.1.25.

192.168.1.25 não é o endereço IP do seu roteador se não funcionar. Então, digite o endereço IP do roteador no endereço URL do seu navegador.

E então, você será redirecionado para a página de login do usuário. Aqui, digite o nome de usuário e a senha do seu roteador.

Seguindo estas instruções, você pode recuperar seu nome de usuário e senha caso os esqueça.

Você também pode usar nossa lista de nomes de usuário e senhas padrão do roteador se não tiver alterado o usuário e a senha padrão que acompanham o roteador.

As configurações de internet do roteador podem ser modificadas quando você estiver no painel de administração do roteador.

Como usar 192.168.1.25 para fazer login na administração do roteador

De acordo com a introdução acima, o endereço de login do roteador é 192.168.1.25. Mas, como você faz login na página de administração do roteador?

Siga as instruções abaixo.

1. Use um cabo de rede ou ponto de acesso WIFI para conectar seu computador/celular ao roteador.

2. Inicie seu navegador da Web preferido, como Edge, Chrome, etc.

Agora, na barra de endereços do seu navegador, digite 192.168.1.25. Clique em “Entrar”. E, em seguida, uma página exibirá a página de login do usuário de administração do roteador.

3. Digite o nome de usuário e a senha correspondentes na página de login.

A seguir, clique em “Entrar.” Espero que agora você possa fazer login e gerenciar sua conta. Em seguida, prossiga para configurar seu roteador.

Pode haver diferenças entre as marcas e modelos de roteador em relação ao endereço de administração de login.

Nesse caso, você precisa saber o endereço da interface de administração do seu roteador antes de fazer login.

O endereço geralmente está localizado na parte inferior do roteador. É aqui que você pode visualizar as informações de login do roteador.

O endereço IP de um roteador geralmente é 192.168.1.25. Alguns roteadores agora usam letras em inglês como seus endereços de login, por exemplo, melogin.cn, falogin.cn, tplogin.cn, miwifi.cometc

Na etiqueta geral, você também encontrará o endereço de administração do roteador na página de gerenciamento, IP do roteador, endereço de login e campos de IP de login.

No entanto, você pode alterar esse endereço. Mas, se você tentar fazer login após ser modificado usando seu endereço original, não conseguirá.

Então, como você pode encontrar o endereço IP do seu roteador?

Computadores e telefones celulares podem ser conectados ao sinal WiFi do roteador. E então você pode visualizá-lo através desses dispositivos.

Por que não consigo acessar 192.168.1.25?

Já explicamos que você pode acessar as configurações do roteador fazendo login em 192.168.1.25.

Então, como devemos proceder se 192.168.1.25 não abrir a página de login do roteador?

Vamos discutir as razões e soluções para este problema. Portanto, se você tiver problemas semelhantes, tente as seguintes soluções.

Podemos dividir aproximadamente os motivos pelos quais 192.168.1.25 não consegue abrir a interface de configuração do roteador nas 5 categorias a seguir:

Problema de conexão do roteador

O computador, modem e roteador devem estar conectados com um cabo de rede. Aqui está um exemplo:

Comece conectando o modem a uma linha telefônica externa ou fibra óptica. Depois disso, conecte o modem à porta WAN do roteador usando um cabo de rede.

Por meio de Wi-Fi, laptops e telefones celulares podem ser conectados diretamente ao roteador. Usando um cabo de rede, você precisará conectar a porta LAN do roteador ao computador desktop.

Erro de entrada de URL no navegador

Muitas vezes, há grandes caixas de pesquisa na página inicial da maioria dos navegadores. Na caixa de pesquisa, as pessoas geralmente digitam 192.168.1.25. Mas isso não abrirá a página de login.

Você deve digitar 192.168.1.25 na barra de endereços do seu navegador. A barra de endereços encontra-se na parte superior do navegador.

IP local impróprio do computador

Você já deve ter definido o endereço IP local do computador. No entanto, você não poderá acessar o roteador se as configurações estiverem incorretas.

Defina o endereço IP do computador para recuperação automática como solução. Usaremos um sistema Win10 para ilustrar como o IP local é adquirido automaticamente.

1. Primeiro, comece clicando com o botão direito do mouse no botão “Começar” no Windows 10. Em seguida, clique em “Conexões de rede“. E, vá em frente e abri-lo.

2. Agora, clique com o botão direito do mouse em “Conexão de área local“. E, escolha “Propriedades” abrir.

3. Em seguida, escolha “Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4)“. E continue clicando em “Propriedades“.

4. Agora, escolha “Obter um endereço IP automaticamente“. Então escolha “Obtenha o endereço do servidor DNS automaticamente“. E pressione “OK“.

No entanto, se o endereço IP do computador for adquirido automaticamente se nunca tiver sido definido antes, você poderá ignorar esse erro.

Problema no cabo de rede

É muito provável que 192.168.1.25 não consiga abrir a interface de configuração do roteador se houver um problema com o cabo de rede usado para conectar o computador ao roteador.

Portanto, para usar o cabo normalmente, você deve certificar-se de que ele esteja prontamente disponível. E, se você tiver cabos sobressalentes em casa, poderá substituir o danificado por um que funcione.

Para começar, certifique-se de conectá-lo firmemente. Tente novamente se a página de configuração do roteador não puder ser acessada usando 192.168.1.25.

Além disso, suponha que o cabo de rede esteja com defeito. Nesse caso, você notará uma exibição anormal do ícone de rede no canto inferior direito do computador.

É possível verificar se a conexão entre o computador e o roteador é regular olhando o ícone ou executando diretamente o comando CMD “Ping 192.168.1.25” no computador.

Problema de configuração do roteador

Muitos usuários estão erroneamente com a impressão de que todos os IPs de login padrão do roteador são 192.168.1.25. Isto não é sempre verdade.

Os endereços do roteador podem variar de acordo com as diferentes marcas e modelos. Com um endereço IP diferente de 192.168.1.25, você não poderá acessar a página de configuração do seu roteador.

Você deve verificar se o seu roteador tem o endereço IP 192.168.1.25. Você pode encontrar essas informações na etiqueta inferior do roteador sob o endereço IP padrão (URL).

Como alternativa, o endereço IP padrão do roteador pode ter sido alterado. Porque para aumentar a segurança do roteador, alguns usuários podem modificar o endereço padrão do roteador.

Portanto, 192.168.1.25 não funcionará mais após a modificação. Para visualizar o endereço de login real, siga estas etapas:

1. Clique com o botão direito do mouse em “Começar” no Windows 10. Em seguida, clique em “Conexões de rede.”

2. Agora, clique com o botão direito do mouse em “Conexão de área local” E clique em “Status” abrir.

3. Em seguida, clique em “Detalhes.”

4. Agora, localize o endereço IP atrás de “Gateway padrão IPv4“. Este é o endereço IP de login real do roteador.

Altere as senhas do roteador usando 192.168.1.25

Alterar o nome de usuário e a senha padrão do roteador geralmente é necessário para garantir a segurança da rede e impedir que outras pessoas acessem a rede.

Abaixo está descrito como alterar a senha da rede sem fio (senha WIFI) e a senha de login do roteador (192.168.1.25).

Alterar a senha da rede sem fio

Você pode alterar a senha da rede sem fio (senha WIFI) à medida que altera a senha de login do roteador.

Quando logado com sucesso no roteador em 192.168.1.25, clique em “Avançado.” Em seguida, clique em “Configurar”.

Agora, clique em “Sem fio” E clique em “WPA-PSK/WPA2-PSK“. Em seguida, digite sua senha PSK (senha WIFI). Então clique “Aplicar.”

Existem 3 tipos de autenticação. Eles são seleção automática, WPA-PSK e WPA2-PSK. Mas, basicamente, não há diferença entre os 3 tipos. Basta selecionar a opção automática.

Existem também 3 algoritmos de criptografia. E eles são seleção automática, TKIP e AES. Aqui, o algoritmo de criptografia AES é geralmente recomendado.

Alterar a senha de login do roteador

O computador ou celular deve estar conectado ao roteador sem fio ou através de um cabo de rede se você souber a senha.

Você pode abrir a página de login do seu roteador digitando 192.168.1.25 na barra de endereços do navegador. Em seguida, você precisará inserir o nome de usuário e a senha padrão do roteador.

Depois de ter logado com sucesso na interface de configuração do roteador, clique no botão “OK”. E clique em “Avançado” para ver mais opções. Em seguida, selecione “Administração”.

Agora, clique em “Definir senha”. E digite seu novo nome de usuário e senha. Clique em Aplicar.

Você só pode fazer login com sucesso no roteador depois de alterar a senha de login do administrador. Também é, portanto, importante que você se lembre dessa senha.

Então, anote em um lugar seguro. Além disso, para evitar esquecer a senha, você pode colá-la na parte de trás do roteador.

Restaurar as configurações de fábrica dos roteadores usando 192.168.1.25

Usando 192.168.1.25 para acessar a página de administração do roteador, como você redefine o roteador e restaura as configurações de fábrica se as configurações do roteador estiverem erradas e você não conseguir acessar a Internet normalmente?

Geralmente, existem dois métodos para restaurar as configurações de fábrica:

Pressione o botão Redefinir

Você pode redefinir o roteador sem fio pressionando o botão Redefinir na parte traseira. Normalmente, existem duas formas do botão Redefinir.

Há um botão saliente que pode ser pressionado diretamente. Outro botão tem um pequeno buraco nele.

Para usar, insira um clipe de papel, alfinete ou outro objeto de ponta fina no orifício e pressione continuamente.

Depois de ligar o roteador, pressione e segure os botões por cerca de 10 segundos e os indicadores acenderão.

O roteador começará a funcionar novamente após alguns segundos. E isso indica que ele foi restaurado com sucesso para as configurações de fábrica.

Restaurar as configurações de fábrica usando 192.168.1.25

1. Acesse o navegador do seu computador ou celular. Em seguida, digite 192.168.1.25 na barra de endereços do seu navegador. E clique em “Digitar.”

2. Para acessar a página de administração do roteador, digite seu nome de usuário e senha.

3. Na página de administração do roteador, diferentes marcas e modelos possuem menus e botões diferentes.

4. Em seguida, localize “Avançado.” E clique em “Administração.” Então clique “Configurações de backup.”

5. Agora, clique em “Redefinir para os padrões de fábrica“, Aqui, você será perguntado se deseja restaurar as configurações de fábrica para evitar operações incorretas ou afetar o acesso à Internet.

6. Pressione o botão “OK” botão. Em seguida, o roteador será reiniciado por conta própria. E as configurações de fábrica serão restauradas após a reinicialização.

Palavras finais

Isso é sobre 192.168.1.25 Página de login do administrador, Nome de usuário, Senha e Configurações de WiFi. Esperamos ter respondido a todas as suas dúvidas. Comente e compartilhe suas sugestões ou tire suas dúvidas. Estamos aqui para ajudar.

