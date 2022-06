1v1 LoL Melhores Configurações | Teclado, controlador e celular (2022)

Em 1v1.lol, você pode construir plataformas e atirar. O jogo funciona de forma semelhante ao Fortnite. Assim, você pode construir plataformas da mesma maneira.

Mas faltam skins, emotes, danças, etc. do Fortnite. Então, se você está cansado dos recursos extras do Fortnite, então 1v1.lol é para você.

E, se para 1v1.lol, você quiser garantir que está enfrentando a concorrência com as melhores configurações, continue lendo.

1v1 LoL Melhores configurações

Um dos fatores mais importantes que determinam o resultado de um jogo 1v1 não é apenas dominar a mecânica das armas e desenvolver estratégias.

E ter as configurações corretas de combinação de teclas, layout de quadro e sensibilidade também o ajudará a melhorar sua mira e mecanismo de reflexo.

Então, abaixo estão algumas das melhores configurações para 1v1 LoL em cada plataforma.

Melhores configurações 1v1.LOL para jogadores de controle

É uma vantagem do 1v1.lol que ele suporta controladores nativamente. Usar seu controlador nele não requer nenhum mod.

Os jogadores que preferem controladores se beneficiaram disso. Aqui está como funciona.

O botão direito pode ser usado para pular quando você ajusta as configurações do controlador. Esta é a maneira mais fácil de pular, já que o stick direito está visível.

Durante a construção, você pode usar R1 para o cone, R2 para as paredes, L1 para o piso e L2 para a rampa. Estas serão suas principais fontes de materiais de construção.

O cone pertence a R1 e as paredes pertencem a R2. E o resto das configurações podem ser alteradas como desejar.

A sensibilidade é definida em 55% e a sensibilidade alvo em 33%. 2.6 é o valor do multiplicador de compilação e 2.3 é o valor do multiplicador de edição.

E muitos preferem jogar sem assistência de mira. No entanto, você pode ativá-lo se não for muito bom em mirar.

Combinações de teclas

Configurações de sensibilidade

Melhores configurações 1v1.LOL para jogadores de teclado e mouse

É essencial ter acesso fácil a todas as opções de compilação ao configurar o mouse e o teclado do 1v1.lol. Não importa o que você está construindo, eles devem estar lá para empurrar.

A sensibilidade do mouse deve estar em algum lugar entre baixa e alta. Por ter uma sensibilidade maior no meio, você poderá construir mais rápido.

Também é fácil mudar para 1v1. Lol se você já jogou Fortnite. Para mudar de Fortnite para 1v1, você pode usar a sensibilidade do mouse.

De qualquer forma, de volta às configurações. Aqui está o que você deve fazer

Não há empate entre essas chaves e a chave aleatória mais próxima. Tudo está amarrado.

A maneira mais comum de avançar, retroceder, esquerda e direita é usando WASD. Portanto, estes não serão alterados.

E, para usar a picareta, pressione um em vez de F. Paredes e rampas só podem ser editadas com a tecla F porque está a apenas um botão de distância da posição habitual da sua mão.

Assim, os novos jogadores acharão mais fácil pressionar. As armas restantes são Shotgun, AR e Sniper, que são 2, 3 e 4, respectivamente. Eles podem ser alterados para o que você quiser.

Vamos passar para a parte crítica, as construções. Você pode vincular as compilações a cada chave facilmente. Normalmente, os jogadores acham Q e E mais fáceis de usar do que outras teclas.

Por esta razão, a rampa e a parede são controladas através destas teclas. C e V contêm o fundo e o cone, respectivamente.

Enquanto isso, muitos preferem ter uma sensibilidade do mouse de 25%. E a sensibilidade do Sniper é melhor em 100% em comparação com a sensibilidade da mira de 50%.

KeyBindings | 1v1.lol Aimbot



Configurações de sensibilidade

Melhores configurações 1v1.LOL para jogadores móveis

1v1.lol pode ser baixado nas lojas de aplicativos Android e iOS. O aplicativo é gratuito para download. Há muitos anúncios no jogo, no entanto.

De qualquer forma, o posicionamento dos botões em seu HUD pode alterar drasticamente sua jogabilidade em relação às configurações do celular. Existe uma versão antiga disponível.

Isso torna os HUDs claros. E isso também permite que você se concentre em seu inimigo em vez de em seu HUD.

As quatro opções de construção podem ser encontradas à esquerda, acima do joystick. A parede e a rampa podem ser localizadas na extrema esquerda. Seu polegar esquerdo deve estar mais próximo a eles.

E seu polegar esquerdo também deve estar mais próximo do botão de lugar. Do outro lado do botão de lugar está o botão de alternância. O botão de alternância é acessível com o dedo indicador esquerdo.

Temos os botões Saltar, Agachar, Editar, Colocar e Atirar no lado direito do nosso polegar. E clicar nesses botões exige que você use o polegar direito para olhar ao redor.

A configuração é comumente chamada de configuração de três dedos. E isso é feito com o polegar, o dedo indicador e o polegar direito.

Quanto à sensibilidade, temos 65 para toque e 50 para mira. Para snipers, devemos ter 100 para sensibilidade. Da mesma forma que em outros lugares, você pode ativar ou desativar a aceleração do olhar com base no seu estilo de jogo.

Você se beneficiará muito do recurso de assistência à mira. Mas cabe a você optar por ativar o disparo automático. O posicionamento do HUD, no entanto, torna o disparo automático irrelevante.

Layout do HUD – Modo de construção

Layout do HUD – Modo de Tiro lol 1v1



Configurações de sensibilidade

Palavras finais

Estes são os melhores configurações lol 1v1 usamos quando jogamos contra randoms ou temos amigos. Você pode alterá-los como desejar. Todos nós jogamos de maneira diferente, então sinta-se à vontade para alterá-los de acordo. No entanto, estamos confiantes de que, se você seguir nosso estilo de jogo, poderá melhorar.

ARTIGOS RELACIONADOS: