2ª edição do Forró do Paozeiro movimenta Povoado Potengy em Piaçabuçu

A 2ª edição do Forró do Paozeiro, realizada no último sábado, 25, no Povoado Potengy em Piaçabuçu, movimentou a comunidade durante todo o final de semana, que contou com apresentações de quadrilhas juninas, concurso da barraca mais enfeitada, alegre e com componentes mais caracterizados, além de shows musicais.

A organização da festança foi do açougue e frigorifico Frigocarnes, que tem a frente o empresário Júnior Idalino. A esposa Marluce, enfermeira natural do povoado, não mediu esforços para promover a alegria do público na noite festiva que contou com shows de Jan Vaqueiro e Sabrina Lobo.

“Tivemos muito trabalho pra organizar tudo, mas o sentimento de gratidão que recebemos da comunidade nos deixa muito contentes e preparados para trabalhar para fazer ainda melhor a 3ª edição do forró do paozeiro em 2023”, enfatizou Jr Idalino.