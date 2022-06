3 maneiras de alterar o número de telefone na Amazon (2022)

A Amazon é uma das maiores e mais influentes forças econômicas e culturais e a marca mais valiosa do mundo. A Amazon se concentrou em fornecer principalmente serviços de comércio eletrônico, computação em nuvem e streaming digital. A empresa oferece uma ampla gama de produtos, permitindo que os clientes comprem qualquer coisa, incluindo roupas, eletrônicos, livros, etc. Os usuários acham o uso do aplicativo da Amazon ou da web incontestável por causa de sua interface amigável. A Amazon agora também oferece itens essenciais, como ferramentas domésticas, frutas, legumes e vários alimentos por meio de sua Amazon Fresh.

Alterando o número de telefone conectado à sua conta Amazon é simples com a Amazon. Se você tiver problemas para alterar seu número de telefone da Amazon ou qualquer outra informação relacionada à sua conta, entre em contato com o atendimento ao cliente da Amazon. Embora não seja necessário ter um número de telefone vinculado à sua conta da Amazon, ele pode ser usado em conjunto com seu endereço de e-mail para redefinir sua senha da Amazon caso você a esqueça.

Neste artigo, ajudaremos você a alterar seu número de telefone na Amazon com algumas etapas simples abaixo.

Altere o número de telefone do site da Amazon

A Amazon pode ser acessada de diferentes maneiras. Algumas pessoas preferem visitar a Amazon usando a web, enquanto outras podem preferir acessá-la pelo aplicativo em seu smartphone. Portanto, se você gosta de navegar na Amazon em seu computador, aqui estão as etapas para alterar ou atualizar o número de telefone vinculado à sua conta Amazon no site oficial da Amazon.

Pesquisar e visite o site oficial da Amazon usando seu navegador.

usando seu navegador. Faça login em sua conta usando as credenciais apropriadas.

Você pode ver a seção Contas e listas à direita da página inicial da Amazon. Clique nisso.

Agora, um menu suspenso estará lá, pesquise e clique na sua conta.

Escolher “Login e segurança” na lista de opções que aparece.

Acertar “ Entrar ” após digitar sua senha.

” após digitar sua senha. Clique em “Editar” ao lado do seu número de telefone e preencha seu novo número de telefone nas áreas aplicáveis.

Então, Salvar alteraçõese seu número de telefone agora está atualizado.

Como alterar o número de telefone do aplicativo Amazon Android

Bem, se você não é a pessoa que prefere a web da Amazon, então você será aquele que gosta de usar a Amazon em seu smartphone. Então aqui está um pequeno guia sobre como alterar a senha da Amazon com seu smartphone Android. Alterar seu número de telefone na Amazon usando o aplicativo Android é simples e rápido, e você deve ter o aplicativo Amazon instalado em seu smartphone antes de fazer qualquer outra coisa. Embora você possa acessar sua conta pelo navegador móvel, baixar o aplicativo é significativamente mais conveniente. Uma vez após o download, confira estas etapas simples para alterar sua senha da Amazon.

Verifique se você está conectado à Amazon em seu telefone abrindo o aplicativo. No canto inferior direito, toque nas três linhas horizontais. Abrir “Login e segurança” debaixo “Sua conta.” Toque “Editar” ao lado do campo do número de telefone. Você receberá um SMS, e-mail ou mensagem de texto no seu número de celular cadastrado. Clique em aprovarvolte para a página da Amazon e clique em “Editar.” Preencha seu novo número de telefone quando solicitado. Selecione “Salvar alterações” depois de terminar. Seu número de telefone deve ser atualizado agora.

Alterar o número de telefone do aplicativo Amazon iOS

A proliferação de aplicativos tornou-se uma marca registrada da era digital. Dada a popularidade da Amazon, é natural que eles criem seu aplicativo através do qual os usuários podem acessar suas contas. Muitos de nós hoje optamos por usar o aplicativo móvel da Amazon para navegar no site, que economiza tempo e pode ser acessado de qualquer local. Você deve estar se perguntando se você é aquele que não apenas prefere um aplicativo ao site, mas também tem um dispositivo iOS. Não se preocupe; temos um jeito para isso também. Veja como alterar o número de telefone vinculado à sua conta da Amazon se estiver usando um iPhone.

No seu iPhone, abra o aplicativo Amazon. Faça login na sua conta com suas credenciais da Amazon, caso ainda não tenha feito isso. Selecione os três pontos horizontais no canto superior direito da tela para chegar ao seu “Conta” página. Selecione “Editar” no menu suspenso ao lado de “Número de telefone.“ Em seguida, para atualizar seu número de telefone, siga as instruções na tela. Para terminar de atualizar seu número de telefone, clique em “Salvar alterações.“

É possível mudar meu número de telefone na Amazon mais de uma vez?

Sim, você tem oportunidades ilimitadas para ajustar seu número de telefone na Amazon. Você pode fazer isso quantas vezes quiser agora.

Conclusão

Então você chegou ao final deste guia virtual sobre Como alterar o número de telefone na Amazon. Espero que os passos mencionados sejam claros e fáceis de seguir. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para comentar e terei prazer em resolvê-lo.

