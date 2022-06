3 truques com vinagre para uma casa impecável

Limpar a casa é uma das tarefas domésticas que exigem maior tempo e disponibilidade das pessoas que fazem esta atividade. Então, tudo o que vier para amenizar e facilitar este trabalho sempre é bem-vindo. Por isso que hoje, nós vamos dar 3 truques com vinagre que vão deixar sua casa impecável.

O vinagre deixou de ser item de uso exclusivo na cozinha. Ele pode ser usado em toda a limpeza da casa de maneira prática e eficiente, funcionando muito bem como um produto de limpeza multiuso, de baixo custo.

Além disso, o trabalho home-office tornou-se muito utilizado no período da pandemia e continua muito em alta nesse pós. Por isso, a limpeza eficiente da casa também se tornou fundamental.

Por que o vinagre pode ser usado na limpeza da casa?

O vinagre deriva da fermentação acetosa onde o álcool se une com o oxigênio do ar, transformando o álcool presente no produto em uma solução ácida. Por isso é chamado de vinagre.

Esta solução ácida possui altas concentrações de ácido acético, possibilitando o uso do vinagre na limpeza da casa, principalmente na retirada da gordura dos materiais.

Sendo assim, na limpeza da casa, o vinagre se destaca por ser uma substância:

Desengordurante;

Desinfetante;

Que dá brilho;

Que elimina os odores.

A gordura e o mau cheiro são facilmente retirados com o uso do vinagre, uma vez que o ácido acético presente em sua composição reage com as bases existentes nos materiais. Assim, essa reação anula as bases e retira esses resíduos.

Para usar o vinagre na limpeza da casa, é necessário simplesmente que as pessoas que fazem a limpeza optem por usar este produto.

3 truques com vinagre para deixar a sua casa impecável

Usando vinagre para limpar eletrodomésticos

Os usos do vinagre na limpeza de eletrodomésticos vão além de simplesmente passar o vinagre com um pano úmido. Veja como:

Micro-ondas: o uso do micro-ondas faz com que fique armazenando gordura em seu interior. O vinagre ajuda na limpeza desse tipo de situação.

Dessa forma, você pode colocar ½ copo de vinagre dentro do eletrodoméstico e ligar por 5 minutos. Este tempo é suficiente para eliminar as gorduras. Para finalizar, passe uma esponja molhada em todo o interior do micro-ondas e depois seque com um pano limpo e seco.



Geladeira e liquidificador: para evitar o foco de mistura de odores da geladeira e do liquidificador, além da gordura do interior, use o vinagre de forma correta para acabar com esse problema.

Para fazer a limpeza com o vinagre, coloque em um balde 1 colher (de sopa) de vinagre e a mesma quantidade de detergente neutro, em uma quantia de água (em torno de 3 litros já é o suficiente). Umedeça um pano nesta solução e passe para limpar a geladeira em seu interior e também no liquidificador.

Truques com vinagre para lavar roupas

O vinagre atua nas roupas como sendo um desinfetante, ou seja, eliminando fungos e bactérias, além de manter a cor das roupas e retirando odores de suor.

Para tanto, acrescente na lavadora de roupas, 1 xícara (de chá) para cada 10 litros de água da máquina.

Além de limpar as roupas, o vinagre limpa também a máquina de lavar, desinfetando-a.

Suas roupas nunca mais serão as mesmas após usar o vinagre na lavagem delas! Quem usa o vinagre nas roupas, consegue ter suas peças bem mais macias e muito mais higienizadas. Outros itens, como roupas de banho e cama, também podem ser limpos usando o vinagre, pois retira a gordura corporal e os odores da transpiração.

Usando vinagre para limpar vidros e janelas

O vinagre, quando utilizado para limpar superfícies de vidro, remove manchas, e contribui para a limpeza eficiente dos vidros.

Para tanto, você precisa usar uma mistura com água, sabão e vinagre, colocando em um borrifador.

Espirre a mistura nas superfícies de vidro que deseja limpar e passe um pano úmido para remover as manchas. Finalize a limpeza, secando a superfície de vidro com um pano seco e limpo.

Use essa mistura potente e poderosa em todas as superfícies de vidro como: espelhos, box de banheiro, mesas, entre outros.

As receitas caseiras com diversos produtos costumam ser muito eficazes para eliminar os mais diferentes tipos de sujeiras! Assim, o uso do vinagre é apenas um dos muitos modos de ter um ambiente muito mais limpo e livre de contaminações! Aposte nessas misturas e veja a diferença!

Por fim, agora que você já sabe os truques de limpeza usando vinagre, economize nos produtos de limpeza e aposte no vinagre como um produto de limpeza multiuso!