O crescimento das franquias home based é bombástico, por inúmeros motivos. Desta forma, é preciso considerar algumas atitudes para ajudar os franqueados a prosperar de forma efetiva. Por isso que hoje, nós vamos dar 5 dicas para administrar franquia home based.

Entre as vantagens de se investir em uma franquia home based, tem-se: menor investimento inicial, a não exigência de locação de espaço físico, o que facilita a instalação e manutenção, exigindo somente um computador e internet.

Mas, existem algumas atitudes que favorecem que a franquia home based tenha sucesso. É o que vamos indicar na sequência:

5 dicas para administrar franquia home based:

Estude e pesquise sobre o negócio

Você precisa compreender de forma efetiva como funciona o seu negócio e, assim, ter os subsídios necessários para resolver os problemas cotidianos do seu negócio.

Assim, é necessário entender um pouco de tudo, principalmente de contabilidade, para organizar os seus gastos, custos e ganhos. Dessa forma, você tem como traçar metas. Além disso, você precisa planejar a curto, médio e longo prazo, e direcionar suas estratégias para este planejamento.

Tenha planejamento e organização para evitar os imprevistos

O planejamento e a organização em uma franquia home based é fundamental, uma vez que é necessário criar rotinas de trabalho para que as metas do seu negócio sejam atingidas.

Por mais que você possa ajustar o funcionamento do seu negócio de acordo com a sua realidade, a orientação é procurar entender a rotina que a franqueadora segue.

Cada negócio tem as suas peculiaridades e assim, exige uma administração diferenciada. Assim, nada melhor do que buscar junto à franqueadora, que já tem o negócio testado e com sucesso, as melhores maneiras de realizar, administrar e gerenciar o seu negócio.

A partir do momento em que está tudo planejado e organizado, a tendência é que o negócio home based flua com mais rapidez, o que possibilita o replanejamento das ações para aplicar no negócio.

Assim, administrar o tempo é a função principal para que a franquia tenha o sucesso esperado, mantenha o foco e realize todas as atividades que são atribuídas à franquia.

A sugestão é destinar um espaço em sua casa para que você possa realizar o seu trabalho. Ali você pode reunir todas as informações que você precisa para realizar o seu negócio.

Tenha afinidade com o setor do negócio escolhido

Se você tem afinidade com o setor do negócio escolhido, é possível que você tenha maior satisfação em realizar as atividades da sua franquia.

A escolha pelo modelo de franquia home based vai muito além das vantagens apresentadas pelas franqueadoras como:

Possuir liberdade geográfica de atuação;

Poder trabalhar no conforto do lar;

Evitar perda de tempo em deslocamento até o local de trabalho;

Reduzir os custos operacionais.

Mas, se você não gostar do ramo de atuação, você irá:

Desanimar em realizar as atividades;

Ter dificuldade em se organizar;

A procrastinação estará presente, deixando sempre para depois.

Assim, um dos principais motivos de a franquia home based ser de sucesso, é a identificação do franqueado com o setor do negócio.

Manter um bom relacionamento com a franqueadora

A franqueadora mantém suporte permanente para os franqueados. Mas, no início da franquia, o suporte é mais efetivo, uma vez que é preciso que a nova unidade franqueada realize as operações de acordo com o exigido pela franqueadora.

Por ser uma forma de franquia em que o franqueado trabalha em casa, a implantação do negócio se torna mais simplificado. Mas o suporte oferecido pela franqueadora possibilitará a efetividade do planejamento operacional e assim atingir os resultados de forma mais eficiente.

Assim, disciplina é a palavra-chave para o sucesso. O franqueado precisa saber quando começar e finalizar as suas atividades, sem se distrair e seguir rigorosamente as normas e o know-how da franqueadora.

Invista em marketing digital

O marketing digital aproxima a franquia de seu público-alvo e possibilita que você esteja sempre à frente no que se refere ao ramo de seu negócio. Normalmente o negócio home based não exige que sejam feitos estoques de mercadorias, por isso aproveite a oportunidade e use o capital de giro para realizar este investimento.

Por fim, as franquias que não precisam de um local para realmente atuar pode ser a saída que você tanto queria para empreender de vez!

Dessa forma, esperamos que estas dicas para administrar sua franquia home based sirvam de inspiração. Se organize, planeje, trabalhe duro em assim, faça da sua franquia home based, uma franquia de muito sucesso e bons resultados pelo caminho! Boa sorte nessa jornada!