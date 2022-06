5 eventos importantes da História Contemporânea: confira!

O período conhecido como “história contemporânea” começa com a eclosão da Revolução Industrial (ou com a Revolução Francesa, segundo alguns historiadores) e se prolonga até os dias de hoje.

Essa fase da história foi extremamente importante para a história da humanidade. Assim, é fundamental que você esteja familiarizado com alguns dos eventos do período e que você compreenda de que forma eles marcaram as transformações de épocas posteriores.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com 5 eventos importantes da História Contemporânea. Vamos conferir!

Crise de 1929

A Crise de 1929, também conhecida como “A Grande Depressão”, foi a primeira e a mais relevante crise do capitalismo. Os seus impactos foram extremamente fortes, provocando um período de altas taxas de desemprego nos EUA e queda no PIB do país.

O colapso econômico aconteceu nos Estados Unidos. Porém, como os EUA eram o principal sendo centro financeiro do mundo, a crise atingiu todo o planeta.

Revolução Russa

Em 1917, a Rússia passou por dois levantes populares: em fevereiro e em outubro. Esses dois acontecimentos formam o evento conhecido como “Revolução Russa”, responsável pelo fim da monarquia da dinastia Romanov e início do governo do Partido Bolchevique, de ideologia socialista.

Independência do Brasil

A independência do Brasil foi proclamada por Pedro, futuro D. Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga. O evento consolidou o início do Primeiro Reinado no Brasil.

Congresso de Viena

O Congresso de Viena aconteceu no ano de 1815 e foi muito importante para a história contemporânea do continente europeu. Isso porque, as decisões tomadas no Congresso foram as responsáveis por reorganizar o continente depois do fim das guerras napoleônicas.

Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1939 e 1945 e foi um dos maiores conflitos de toda a história contemporânea e também de toda a história da humanidade. Uma das consequências mais graves do conflito foi a morte de mais de 60 milhões de pessoas.

A guerra aconteceu entre dois grupos: os Aliados (Reino Unido, URSS, França e Estados Unidos) e o Eixo (Itália, Alemanha e Japão). Outras nações também integraram o conflito ao longo do tempo.