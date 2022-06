5 formas de economizar: poupe de maneira inteligente

Desde o início da pandemia, o valor da dívida pessoal no Brasil oscilou bastante. O débito de algumas pessoas foi reduzido por manterem-se em isolamento social. Em contrapartida, outras perderam seus empregos, consequentemente suas casas, carros e cartões de crédito. Então, como resolver esse problema? Na matéria dessa segunda-feira (13) do Notícias Concursos, enumeramos 5 formas de economizar que podem ajudar a sair do sufoco.

A importância do orçamento familiar

É possível que, ao procurar formas de economizar, especialmente se pesquisou na Internet, tenha descoberto que precisa fazer um orçamento familiar para as despesas. E isso é algo certo. O orçamento é a chave para fazer economias. No entanto, é importante saber quando é o momento certo para executá-lo.

A sugestão é que se faça quando já está controlando suas despesas diárias há algum tempo. Não é a primeira coisa que você precisa pensar, pois, sem um prévio conhecimento, pode ser frustrante e desencorajador.

É por esta razão que a recomendação máxima é que se comece a controlar as suas despesas, identificando e reduzindo aquelas que considera desnecessárias. Depois de fazer isso e ter uma ideia clara de quanto e onde está gastando os recursos, você pode fazer um orçamento doméstico.

5 formas de economizar para equilibrar as finanças

Infelizmente, não podemos contar com a instabilidade financeira em que todo o país se encontra. O que você pode fazer enquanto isso? Aprenda a seguir, formas de equilibrar as contas e se preparar para o futuro.

1.Pague suas contas no débito automático

Você não pagará uma taxa de atraso (juros) outra vez.

2.Maneiras de economizar distribuindo seu salário

Depois de pagar todas as contas, você deve depositar parte do dinheiro restante na sua conta poupança.

3.Use um aplicativo para definir o orçamento

Esses programas fazem o trabalho pesado para você, ajudando-o a planejar melhor o que fazer com o dinheiro.

4.Compare preços e obtenha cupons de desconto usando a tecnologia

Você pode encontrar esses programas de monitoramento de preços gratuitos em sites bem confiáveis. Ademais, essa é uma das melhores maneiras de economizar pagando pouco.

5.Obtenha um empréstimo de consolidação para saldar suas dívidas

É um empréstimo pessoal para pagar todas as suas contas de cartão de crédito e outros débitos que tenha altas taxas de juros. Assim, concentra as dívidas em uma só, pagando taxas menores.

O caminho para a liberdade da dívida pode parecer difícil às vezes, mas não é tão complicado como se pensa. Se você está preocupado com a direção que sua vida financeira está tomando, procure ajuda da forma como precisar, até mesmo profissional. Pois, há formas de economizar, que sempre o ajudarão a encontrar uma saída para o futuro estável.

