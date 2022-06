Todo mundo busca sempre novas formas de garantir a limpeza do ambiente e, por isso, muitos produtos têm sido lançados com o intuito de facilitar o cotidiano. Mesmo assim, ainda é possível utilizar o que temos em casa e garantir a higiene do local sem maiores gastos. Sendo assim, hoje vamos ensinar 5 formas de usar sabão em pó em casa que vão desde tirar manchas até remover sujeiras pesadas

Como ele tem um caráter mais concentrado que o tipo líquido, sujeiras impregnadas na roupa ou em pisos e móveis recebem ação direta das bolinhas presentes no pó, realizando a função de “desencardir” muito bem. Embora seja mais associado ao tratamento de roupa na máquina de lavar, seu poder emulsificante pode atuar em várias funções.

Este item está presente em praticamente todas as casas brasileiras. Criado para facilitar a vida das pessoas, o sabão tem a mesma característica de um detergente no quesito “retirar gordura”, desde que as bolinhas presentes no pó permitam a ligação com gordura e a separam na água.

Muitos o veem como uma substância que serve somente para roupas, já que é seu uso mais frequente. Porém, uma vez que é um material de limpeza potente e barato, são várias as formas de usar sabão em pó em casa, incluindo em pisos, cerâmicas, paredes e louças.

Limpeza de pisos de cerâmica

Aplique desinfetantes ou lustradores de pisos em cerâmicas, já que o brilho é difícil de conseguir, mas fácil de apagar. Assim, ao diluir uma parte de sabão em pó em dez partes de água, é só esfregar o chão com uma vassoura. A limpeza é garantida e o perfume e aparência melhoram bastante sem a necessidade de adquirir outro líquido.

É importante ressaltar que as bolinhas que compõem o sabão podem se acumular e grudar no chão, manchando-o. Sendo assim, é essencial enxaguar várias vezes para garantir a segurança no local.

Limpeza de mofo em paredes

Problemas com manchas de mofo não são incomuns quando há infiltração de água na parede ou para quem passa a maior parte do tempo fora de casa e a deixa fechada. Sabe-se também que o mercado não oferece muitas opções para lidar com o fungo e é necessário recorrer a outros métodos.

Uma forma de usar o sabão em pó em casa neste caso, consiste em diluí-lo em água e misturá-lo com água sanitária e cloro. Logo após, passe panos úmidos nos locais afetados, pois isso tem demonstrado bons resultados e tende a diminuir a poluição visual anterior.

Limpeza de objetos de prata

A solução para resolver o escurecimento e oxidação de bijuterias ou, até mesmo, colares e brincos feitos de prata, está no sabão que falamos até aqui! Assim, basta ferver uma panela de alumínio cheia de água com um pouco de sabão em pó e deixar os itens a serem limpos no fundo. A função detergente irá retirar a gordura das peças e retomar o brilho natural.

Limpeza de blusas brancas

Jamais passe o produto em pó puro sobre as manchas de uma blusa, seja ela de qual cor for. É necessário dissolvê-lo em água antes de qualquer lavagem para aumentar a superfície de contato das bolinhas emulsificantes e impedir cores indesejáveis.

Para tentar atingir a coloração original da blusa branca, basta usar sabão em pó em casa. Assim, encha a máquina com água, adicione a dose recomendada e mergulhe as roupas. Deixe de molho por 30 minutos a 1 hora.

Limpeza de porcelanas

Como dito anteriormente, pode manchar a superfície se você não diluir o sabão direito. Mas, ao misturar de forma homogênea, basta aplicar nos móveis ou porcelanas. Isso irá trazer de volta o brilho e eliminar bactérias e outros microrganismos presentes.

Importante ressaltar que é sempre necessário se atentar a possíveis reações alérgicas decorrentes do uso contínuo de sabão em pó em casa. Recomenda-se colocar uma luva para quando passar pano ou ter contato direto com o líquido diluído, uma vez que pode causar irritações.

O uso de sabão em pó pode ir muito além do que estamos habituados! Este post é a prova definitiva disso! Utilize para limpar, lustrar, dar uma nova cara, clarear roupas brancas ou deixar tudo cheiroso e bem higienizado!

Por fim, use nossas dicas para se inspirar e fazer aquela boa limpeza no seu lar! Com certeza fará toda a diferença e você vai amar o resultado ao finalizar tudo!