5 franquias de alimentação que mais lucraram no 1º semestre de 2022

O setor de alimentação sempre foi o mais promissor na questão das franquias e neste ano de 2022, não foi diferente. Por isso, que hoje, nós vamos apontar 5 franquias de alimentação que mais lucraram no primeiro semestre deste ano.

5 franquias de alimentação que mais lucraram no primeiro semestre de 2022

Na sequência, apresentamos as 5 franquias de alimentação que mais lucraram no primeiro semestre de 2022. Saiba que elas não estão em ordem de lucratividade, uma vez que os dados apresentados nem sempre são fidedignos.

Montana Grill Express

A franquia foi fundada em 1997, e possui mais de 100 unidades franqueadas em 17 estados brasileiros, fazendo parte da rede Halipar.

Tendo o slogan “Tradicional como Churrasco”, oferece diferentes pratos com cortes de carne selecionados, com preparo saboroso e preços competitivos. Dessa forma, a empresa preserva o conceito de culinária rápida.

No cardápio estão presentes: linha premium, pratos com até 500 calorias, lanches, saladas, porções e a linha Executive. Por fim, a franqueadora possui vários selos de qualidade e premiações consecutivas neste segmento de alimentação.

Parmeggio

A Parmeggio deu início às atividades no ano de 2003, na cidade de Campinas (SP). Atualmente, conta com mais de 70 unidades franqueadas distribuídas por todo o Brasil. A aposta é no prato principal da casa: bife à parmegiana. Aliás, a receita é de origem italiana, acompanhado com arroz e fritas ou fettuccine.

Ademais, outras receitas foram incluídas no cardápio como: lanches, beirutes, tábuas de porções com farofa e fritas e grelhados, que possui como carro-chefe dos grelhados: o contrafilé especial.

A Parmeggio é sucesso por investir em ingredientes selecionados, atendimento rápido e eficiente, diversificação do cardápio. Além disso, tem muita paixão pelo trabalho que realiza.

Brasileirinho Delivery

A primeira loja da franquia Brasileirinho Delivery foi criada em 2013, em São José do Rio Preto (SP), com o objetivo de proporcionar praticidade e comida de qualidade a um preço justo. Atualmente, o cardápio possui mais de 40 pratos. Hoje, tem mais de 89 unidades franqueadas distribuídas em mais de 20 estados brasileiros.

A propósito, esta franquia de alimentação é a primeira a investir em servir comida típica brasileira no box, e no formato delivery.

Por fim, a empresa oferece ao franqueado algumas vantagens como:

Marca consolidada;

Simplicidade de operações;

Aplicativo próprio Brasileirinho;

Suporte;

Cardápio Variado;

Treinamentos.

Mr. Cheff Gastronomia

A empresa tem como objetivo prestar um excelente serviço que ofereça uma memorável experiência gastronômica a todas as classes sociais. Portanto, prezando a satisfação dos consumidores.

A Mr. Cheff oferece um cardápio variado contendo: pratos executivos, massas, gratinados, cones e porções. Então, a proposta da empresa surgiu após o proprietário observar que nos cardápios deveria ter mais opções de pratos acessíveis. No entanto, sem deixar de lado a qualidade.

O carro-chefe da franquia é uma porção, chamada de A Famosa, pelo tamanho e pelo preço, montada em forma de pirâmide com opções de Frango à Milanesa, Fritas e Calabresa. Então, o prato é sucesso garantido em todas as praças de alimentação em que está presente.

A franquia acredita que o futuro é de crescimento para a empresa, com a intenção de manter sua essência e dar continuidade à quebra de paradigma de comida de shopping.

Assim, inovou com uma alimentação “caseira”, com ótimo custo/benefício e quantidade. Para isso, seus pratos são feitos com ingredientes frescos e selecionados. Além disso, investe em matérias-primas como óleo de algodão para frituras, além de uma gestão próxima e moderna.

China in Box

A fundação da China in Box ocorreu após uma viagem do proprietário aos Estados Unidos. No país, ele percebeu a alta demanda de comida chinesa, que se acostumaram a pedir comida em casa, nas caixinhas de papelão.

Assim, em 1992, acontece a inauguração da primeira loja no Bairro de Moema, em São Paulo. Portanto, os maiores diferenciais da franquia são: a embalagem box para a comida, o sistema delivery, e a entrega de biscoitos da sorte junto com os pedidos.

Hoje, a franquia possui 158 lojas no Brasil, desponta como o maior delivery de comida chinesa da América Latina. Além disso, as pessoas que visitam a empresa, tem a visão da produção da comida, pois a cozinha fica à vista do cliente.

A marca faz parte do Grupo TrendFoods, considerado o maior grupo especializado em comida fast food, restaurantes e delivery do Brasil.

Agora que você já sabe quais são as franquias de alimentação que mais lucraram no primeiro semestre de 2022, considere elas se deseja ser um franqueado.