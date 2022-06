5 maneiras de adicionar alguém a um texto de grupo no Android (2022)

Enviar um texto individual para alguém pode ser um incômodo, especialmente quando você deseja enviar a mesma mensagem para todos. Muitas pessoas ainda preferem mensagens de texto para comunicar uma mensagem importante aos seus entes queridos. Se você for compartilhar algo importante para muitas pessoas, ter um texto em grupo será uma maneira fácil de fazê-lo. Os textos em grupo são semelhantes às conversas em grupo em aplicativos de mídia social, e você pode criar textos em grupo com todos os seus amigos juntos.

Se você está ansioso para criando um texto de grupo no Android e adicionando outros membros, você provavelmente chegou ao artigo certo.

Como adicionar alguém a um texto de grupo no Android

Este guia ajudará você a criar e adicionar alguém a um grupo de texto no Android.

Criar e adicionar participantes ao texto do grupo no Android

Este artigo discute como criar e adicionar participantes ao texto do grupo. Dividimos ainda mais esta parte do artigo em duas etapas: criar texto de grupo e adicionar membros a ele.

Criar texto de grupo no Android

Para criar texto de grupo no Android, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Mensagem aplicativo em seu telefone Android.

Agora toque no ícone de enviar mensagem aqui.

Você será solicitado a inserir o número ou nome do destinatário (se o número estiver salvo) para enviar a mensagem.

Digite o primeiro destinatário e, da mesma forma, adicione mais destinatários no espaço fornecido.

No espaço da mensagem, digite a mensagem que deseja enviar e toque no Mandar botão para enviar a mensagem.

Isso formará uma conversa de texto em grupo.

Adicionar/remover alguém a um texto de grupo no Android

Se você já possui um texto de grupo no Android e deseja adicionar outro membro a ele, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Toque na seta suspensa ao lado do Nome do texto do grupo.

Aqui, clique em Adicionar/remover participantes.

Para adicionar o participante, pesquise o número ou digite o nome da pessoa.

Selecione o contato que deseja adicionar. Clique em Feito e a pessoa será adicionada ao texto do grupo.

Caso você queira remover a pessoa do texto do grupo no seu dispositivo Android, siga as etapas abaixo-

Toque na seta suspensa, disponível ao lado do nome do texto do grupo.

Próximo , toque em Adicionar/remover participantes .

Toque – no membro que você deseja remover.

Ao fazer isso, você poderá remover a pessoa do texto do grupo no Texto do grupo.

Use aplicativos de mídia social

As mensagens de texto em grupo são apenas um meio básico de comunicação; no entanto, se você não quiser apenas enviar mensagens de texto normais. Se as chamadas em grupo e o envio de arquivos multimídia são o que você deseja fazer, usar aplicativos de mídia social como Instagram, Facebook ou WhatsApp será uma boa escolha. Você pode criar grupos nessas plataformas para conversar com as pessoas, enviar arquivos para elas, etc.

Palavras finais

É assim que você pode adicionar alguém para agrupar texto no Android. Se você quiser adicionar alguém a um texto de grupo no Android, poderá fazê-lo seguindo as etapas fornecidas neste artigo acima.

