5 maneiras de corrigir o código de erro do Windows 0x0 0x0 permanentemente 2022

Erro do Windows 0x0 0x0 é um dos erros mais comuns que geralmente são causados ​​por configurações incorretas do sistema e entradas de registro. Também pode haver um punhado de outros motivos que podem desencadear esse erro.

Muitos usuários enfrentaram um 0x0 0x0 erro no Windows, e ocorre com frequência. Se você também é um daqueles que estão enfrentando o mesmo problema, você se deparou com a página correta.

Corrigir erro 0x0 0x0 permanentemente no Windows 10, 11

Neste artigo, discutiremos detalhadamente esse erro do Windows e compartilharemos algumas soluções alternativas que você pode seguir para corrigi-lo.

O que causa esse erro do Windows 0x0 0x0?

Código de erro 0x0 0x0 é um dos erros mais comuns do Windows enfrentados por milhares de usuários do Windows em todo o mundo. Esse erro geralmente ocorre devido a um mau funcionamento do sistema ou programas defeituosos em um computador Windows.

No entanto, não há uma razão clara pela qual esse erro ocorre. Mas depois de solucionar o erro e examinar as soluções que funcionaram para outros usuários, compreendemos que esses são alguns motivos que acionam o erro 0x0 0x0 no Windows –

Mau funcionamento do SO

Uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas enfrentam esse erro é a falha do sistema operacional. Isso geralmente acontece quando o arquivo de inicialização está danificado ou não está instalado corretamente. Isso pode acontecer durante a instalação do novo SO ou durante a atualização do seu computador Windows.

Outro motivo para o mau funcionamento do sistema operacional é a presença de vírus ou spyware nocivos em seu sistema ou alguns arquivos de programa em seu computador.

Entrada de elemento do sistema excluída

Em alguns casos, esse erro ocorre quando você exclui acidentalmente algumas entradas de elementos do sistema essenciais para o Windows. As chances disso são muito raras, pois o Windows não permite que você exclua ou modifique rapidamente esses arquivos.

No entanto, isso pode acontecer ao modificar ou atualizar o software do sistema. Se esse for o motivo pelo qual você está enfrentando o erro, provavelmente precisará obter ajuda profissional ou reinstalar o Windows no seu computador.

Falha nas instalações/remoções de software

Sempre que você instala um software ou remove um, ele faz algumas alterações nas entradas do sistema. Se você instalou recentemente algum software ou removeu um que usa arquivos associados ao sistema Windows, é provável que tenha dado origem a esse erro.

0x0 0x0 Erro do Windows – Correção passo a passo 2022

Como sabemos os possíveis motivos que podem desencadear esse erro, vamos falar sobre as soluções para corrigi-lo –

Limpe arquivos inúteis usando a Limpeza de disco

O primeiro e mais popular para corrigir esse erro do Windows 0x0 0x0 é realizar a limpeza do disco. Seu computador armazena muitos arquivos desnecessários quando você navega na Internet ou realiza tarefas diárias em seu computador.

Embora esses arquivos ajudem a melhorar o desempenho, eles podem sobrecarregar seu disco rígido e, às vezes, causar conflitos de arquivos, levando a erros do Windows como 0x0 0x0. Portanto, para corrigir permanentemente esse erro 0x0 0x0, você pode executar uma limpeza de disco.

Aqui está como você pode fazer isso –

Imprensa Tecla Windows + R simultaneamente. Ele abrirá a caixa de diálogo Executar.

Modelo ‘ cleanmgr ‘ dentro do campo de texto e aperte enter. Isso abrirá a janela Limpeza de disco.

‘ dentro do campo de texto e aperte enter. Isso abrirá a janela Limpeza de disco. Por padrão, ele selecionará a unidade em que seu sistema operacional está instalado. Clique no botão OK para iniciar a Processo de limpeza de disco.

Ele começará a calcular o lixo armazenado em seu sistema. Uma vez calculado, você poderá selecionar os Arquivos para opção de exclusão . Por padrão, ele escolherá algumas opções. No entanto, recomendamos que você selecione as opções Arquivos temporários, Arquivos de despejo de memória de erro do sistema e Arquivos de minidespejo de memória de erro do sistema.

. Por padrão, ele escolherá algumas opções. No entanto, recomendamos que você selecione as opções Arquivos temporários, Arquivos de despejo de memória de erro do sistema e Arquivos de minidespejo de memória de erro do sistema. Uma vez selecionado, clique no botão OK botão para iniciar o processo de limpeza de disco.

Quando a limpeza de disco estiver concluída, reinicie o computador para ver se o erro 0x0 0x0 foi corrigido ou não.

Encerrar Programas Concorrentes

Quando mais de um programa está tentando usar o mesmo recurso ou registro, pode causar um erro como 0x0 0x0 em uma máquina Windows. se for esse o caso, veja como você pode corrigi-lo instantaneamente –

Inicie o Gerenciador de tarefas em seu computador. Você pode fazer isso pressionando CTRL + Shift + Esc teclas simultaneamente em seu teclado.

em seu computador. Você pode fazer isso pressionando teclas simultaneamente em seu teclado. Quando o Gerenciador de Tarefas for aberto, você verá uma lista dos programas que estão sendo executados no momento. Clique com o botão direito do mouse em cada programa e selecione a opção Finalizar processo na lista.

Depois de encontrar o programa que está causando esse erro, desinstale-o.

Reinicie seu computador.

É isso. Depois disso, o problema será corrigido. Você também pode reinstalar o programa que desinstalou após reiniciar o computador.

Execute uma verificação completa de vírus de malware

Um possível motivo pelo qual você está lidando com o erro 0x0 0x0 no Windows é devido a arquivos corrompidos ou maliciosos em seu computador. Pode haver muitas razões pelas quais seu computador possui esses arquivos, mas a única maneira de se livrar desses arquivos é executando uma verificação profunda de vírus e malware.

Você pode usar qualquer bom software antivírus para esse fim, mas sugiro que use o programa antivírus Malwarebytes se quiser alguma recomendação. Este é um dos melhores programas antivírus disponíveis, e o bom é que oferece uma avaliação premium gratuita de 14 dias.

Execute uma verificação profunda usando a ferramenta antivírus e tente reparar ou excluir arquivos maliciosos.

Se você não atualizou os drivers do seu computador por muito tempo, há chances de que drivers desatualizados possam ser o motivo pelo qual você está enfrentando esse erro. Nesse cenário, atualizar os drivers do dispositivo pode ser uma excelente solução para corrigir esse erro 0x0 0x0.

Mesmo que você possa usar a função de atualização padrão do Windows, recomendamos que você use uma ferramenta de utilitário de driver de terceiros, como o DriverEasy Solution. Se você não quiser, pode evitar o uso dessas ferramentas de terceiros, mas o uso dessas ferramentas pode facilitar o reparo de arquivos de registro e a atualização de drivers.

Conclusão

Aí está – um artigo detalhado sobre corrigindo o erro 0x0 0x0 permanentemente no Windows. Você pode seguir as soluções alternativas mencionadas neste artigo para corrigir o erro. No entanto, se nenhuma das soluções alternativas corrigir o erro para você, você precisará obter ajuda profissional ou reinstalar o Windows em seu computador. Com isso dito, aqui estamos encerrando este artigo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, tire-as na seção de comentários abaixo.

