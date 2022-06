5 maneiras de corrigir o problema de conexão com a Internet ou Wi-Fi da TV Samsung

Qual é o benefício de ter uma Smart TV quando você não pode conectá-la à internet e transmitir conteúdo? Recentemente, muitos usuários tiveram problemas com a conexão de sua TV Samsung ao Wi-Fi. Os usuários relataram que sua TV Samsung não está se conectando ao Wi-Fi, devido ao qual não é possível transmitir canais online.

Você pode enfrentar problemas de conectividade com a Internet em sua TV Samsung devido a bugs aleatórios, configurações de servidor DNS defeituosas, falha de endereço MAC, firmware desatualizado ou outros motivos. Se você estiver enfrentando um problema de conexão com a Internet ou Wi-Fi da TV Samsung, siga as etapas mencionadas neste artigo.

Corrigir o problema de conexão com a Internet ou Wi-Fi da TV Samsung

Discutimos algumas possíveis correções para corrigir problemas de conexão com a Internet ou W-Fi da TV Samsung.

Reinicie sua TV e seu roteador

A primeira coisa que você deve fazer é reiniciar sua TV e também seu roteador. Como dissemos anteriormente, você pode enfrentar esse problema devido a bugs aleatórios/temporários na sua TV; seria preferível reiniciar sua TV e seu roteador. Na maioria dos casos, reiniciar a TV e o roteador funciona para resolver o problema de conexão com a Internet ou Wi-Fi da TV Samsung.

Você também pode tentar conectar sua TV Samsung a outra rede se ainda encontrar problemas após reiniciar o dispositivo. Isso provavelmente deve corrigir o problema que você está enfrentando. No entanto, se o problema ainda for encontrado, você deverá passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Redefinir as configurações de rede na TV Samsung

Você deve tentar redefinir as configurações de rede na sua TV Samsung se enfrentar um problema de conectividade com a Internet. Para isso, siga os passos abaixo-

No controle remoto da TV, pressione o botão Casa botão.

Dirija-se ao Definições. Aqui, selecione Em geral e depois escolha Rede.

Agora, selecione a opção de Redefinir rede e escolha Sim.

Reinicie sua TV para redefinir as configurações de rede.

Definir DNS e endereço IP manualmente

Outra etapa de solução de problemas a seguir é configurar o DNS e o endereço IP manualmente. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Definições opção e selecione Em geral .

Agora, dirija-se ao Rede e depois para Status da rede.

Após fazer isso, cancele o teste de rede e selecione o Configurações de IP opção.

Agora, dirija-se ao Configurações de DNS e selecione a opção de Entre manualmente.

Digite o DNS como 8.8.8.8 . Depois de inserir o DNS, selecione Feito para configurá-lo.

Você também pode enfrentar esse problema se tiver um firmware desatualizado na sua TV. Ajudaria se você tentasse atualizar o firmware da sua TV Samsung para corrigir o problema. Você pode consultar as etapas fornecidas adiante para atualizar o firmware da sua TV-

Em primeiro lugar, dirija-se ao página de download da sua TV Samsung.

Baixe o firmware da sua TV no seu PC e descompacte-o.

Copie o firmware para sua unidade USB e insira a unidade USB em sua TV.

Agora, ligue sua TV e pressione o botão Casa botão no seu controle remoto.

Dirija-se ao Definições e depois para Apoiar.

Agora, dirija-se ao Atualização de software seção e selecione Atualizar agora.

Selecione os Sim opção e, em seguida, selecione sua unidade USB com a atualização de firmware.

Redefinição de fábrica da sua TV Samsung

Se você ainda enfrentar o problema, tente redefinir sua TV Samsung de fábrica. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Definições e depois para Em geral.

Aqui, selecione Redefinir.

Se você for solicitado a digitar o PIN, digite 0000 para redefinir seu sistema.

Conclusão

É assim que você pode corrigir o problema de conexão com a Internet ou Wi-Fi da TV Samsung. Se você estiver enfrentando esse problema na sua TV Samsung, seguindo as etapas acima, poderá corrigir o problema que está enfrentando.

ARTIGOS RELACIONADOS: