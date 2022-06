5 maneiras de corrigir o widget da barra de pesquisa do Google ausente no Android

Incapaz de encontrar Widget da barra de pesquisa do Google na tela inicial do seu dispositivo Android? O Google Search Bar Widget está disponível na tela inicial do seu telefone Android e pode ser facilmente acessado para encontrar o resultado da pesquisa. Isso pode ser útil quando você precisa procurar algo rapidamente. Se você tiver este widget, não precisará abrir o navegador e procurar o que está procurando; você pode procurá-lo rapidamente usando esta barra de pesquisa.

No entanto, muitos usuários relataram recentemente que esse widget não está disponível em seus dispositivos Android. Não é com isso que você deve se preocupar, porque não é um problema significativo que os usuários possam enfrentar.

Corrigir o widget da barra de pesquisa do Google ausente no Android

Este artigo compila uma lista de possíveis etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o widget da barra de pesquisa do Google ausente no Android.

Reinicie seu telefone

Muitas vezes você pode enfrentar o problema devido a bugs temporários em seu telefone. Esses problemas podem ser facilmente corrigidos reiniciando o dispositivo. Reinicie o telefone para corrigir o problema causado devido a erros e falhas temporárias.

Para reiniciar o telefone, pressione e segure o Botão de energia por alguns segundos.

A seguir, toque em Reiniciar e confirme a reinicialização do seu dispositivo.

Feito isso, o problema deve ser corrigido. No entanto, se você ainda enfrentar o problema, deverá passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Adicionar o widget à tela inicial

Você deve tentar adicionar manualmente o widget à tela inicial se não conseguir encontrá-lo. Se você excluiu acidentalmente o widget da tela inicial, pode enfrentar o problema. Para adicionar o widget da barra de pesquisa do Google à tela inicial, siga as etapas abaixo-

Pressione longamente o Tela inicial e depois toque no Widgets opção.

Aqui, procure Barra de pesquisa do Google .

Arraste o widget da Barra de pesquisa do Google para a tela inicial e coloque-o no local desejado. Redimensione o widget de acordo com sua preferência e o problema será corrigido.

Limpar cache do Google App

Outra etapa de solução de problemas a seguir é limpar o cache do Google App. Abaixo estão as etapas para limpar o cache do Google App-

Toque e segure o Google ícone do aplicativo na gaveta de aplicativos.

Agora, toque no Informações do aplicativo ícone.

Aqui, toque em Armazenar e depois Limpar cache.

Isso provavelmente resolverá o problema para você.

Instalar o aplicativo do Google

Se o widget da barra de pesquisa do Google estiver ausente no Android, pode ser devido a algum problema com o aplicativo do Google. Você deve tentar instalar o aplicativo do Google e verificar se ainda enfrenta o problema ou não. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Loja de jogos no seu telefone Android.

Aqui, procure o Google app e abra o resultado de pesquisa relevante.

Toque em Desinstalar e desinstale o aplicativo.

Agora, toque em Atualizar para atualizar o aplicativo e verificar se o problema foi resolvido.

Muitas vezes, devido a atualizações pendentes do sistema, você também pode enfrentar o problema. Nesse caso, você deve tentar atualizar seu Android para a versão mais recente e verificar se o widget da barra de pesquisa do Google ainda está ausente no Android. Para atualizar o Android, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu dispositivo Android.

Aqui, procure Atualização de software e abri-lo.

Verifique se há atualizações e baixe as atualizações, se disponíveis.

Depois de atualizar o dispositivo para a versão mais recente do Android, o problema deve ser corrigido.

Palavras finais

Se o O widget da barra de pesquisa do Google está ausente no Android, este artigo irá ajudá-lo a resolvê-lo. Discutimos cinco etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o widget da barra de pesquisa do Google não disponível no Android. Esperamos que este artigo o ajude com o que você está procurando e, se ajudar, informe-nos na seção de comentários.

