5 maneiras simples de ver quem salvou suas postagens no Instagram [2022]

No Instagram, vemos milhões de postagens atualizadas todos os dias. E todos têm suas páginas favoritas que seguem. Assim, os usuários querem salvar uma boa foto ou vídeo quando o virem. Então, eles podem usá-los como papel de parede ou enviá-los para alguém para que possam vê-los mais tarde. As pessoas estão, portanto, interessadas em descobrir quem salvou suas postagens no Instagram.

No entanto, muitas vezes as pessoas salvam as postagens sem saber como acessar as fotos e vídeos que salvaram. Mas, não se preocupe. Aqui você encontra todas as informações sobre o Instagram “Salvar” característica.

Como ver quem salvou sua postagem no Instagram

Não importa se você tem uma conta privada ou não, suas postagens e fotos podem ser salvas por qualquer pessoa. Você não saberá quem salvou a atividade ou do que se tratava.

No entanto, existe uma maneira de ver quantas pessoas salvaram sua postagem. Você pode ver essas informações por meio de informações avançadas em sua conta do Instagram.

Mas, você precisará atualizar sua conta para uma Business ou Creator para acessar esse recurso.

Como mudar para a conta comercial do Instagram?

Siga estas etapas abaixo para mudar para uma conta comercial do Instagram.

1. Vá para o seu Configurações do Instagram. E, selecione Conta.

2. Agora escolha entre uma conta comercial ou de criador.

Você pode visualizar seu perfil no lado direito na parte inferior após a conclusão da troca. Você pode então ver suas postagens. Agora, você pode verificar quantos salvamentos uma postagem tem tocando nela.

Ele será carregado primeiro, então você pode clicar em View Insight. Você verá esta opção ao lado de sua imagem ou vídeo. E, se você clicar no ícone do marcador, a contagem de números aparecerá.

O número na coleção representa o número de vezes que sua postagem foi salva. Mas não mostrará os IDs de usuário que salvaram sua postagem.

Pergunte aos seus seguidores

Você só pode descobrir quem salvou suas postagens seguindo este procedimento simples. Siga esses passos:

1. Selecione a postagem sobre a qual você gostaria de perguntar aos seus seguidores.

2. Em seguida, faça uma captura de tela dessa postagem no Instagram.

3. E, em seguida, retorne ao feed principal do Instagram. Agora, toque no ícone Início.

4. Em seguida, para criar um Loja do Instagramy, toque no ícone Histórias no canto superior esquerdo.

5. E localize a captura de tela da sua postagem no Instagram deslizando-a para cima.

6. Agora você pode adicionar a imagem da captura de tela à sua história tocando nela.

7. Em seguida, adicione uma mensagem aos seus seguidores tocando no ícone de texto perguntando quem salvou essa postagem. Por exemplo, você pode digitar “Quem salvou isso?“.

8. Quando terminar, toque em tirar uma captura de tela.

Agora você pode publicar sua história para seus seguidores tocando em Suas histórias. E, se eles responderem, aparecerá como uma mensagem direta.

Veja quantas vezes seu post foi salvo

Primeiro, é necessário mudar sua conta pessoal para uma que seja gratuita para Negócios ou Criador. Para fazer isso, navegue até a página Configurações.

Em seguida, selecione Conta. Agora, você terá a opção de mudar para uma conta comercial ou uma conta de criador. Siga as instruções para terminar.

Então siga estes passos depois disso:

1. Você pode visualizar suas postagens tocando no ícone do seu perfil. O ícone parece uma silhueta.

2. Toque na postagem para a qual você deseja ver a contagem de salvamentos.

3. Em seguida, toque no botão View Insights abaixo da imagem ou vídeo. Você verá várias estatísticas.

E, clicando no ícone de favoritos, você pode ver quantas vezes esse post foi salvo em uma de suas Coleções.

O Instagram notifica você quando você salva uma foto?

Não, o aplicativo não envia nenhuma notificação quando você salva a postagem de alguém. Assim, você pode salvar quantas fotos quiser e encher sua coleção até a borda.

Nem a identidade nem o nome de usuário de alguém que salva sua postagem são revelados. E não há como identificar a pessoa que salva suas postagens ou salva as postagens de outras pessoas.

Alguém pode ver se você salvou a foto dele no Instagram?

Não, eles não podem. Isso não afetará sua privacidade, pois eles não poderão ver nenhuma de suas informações pessoais quando você salvar uma determinada postagem.

Quem tem uma conta comercial só pode ver o número de postagens salvas por meio do insight. Mas não é possível que o insight compartilhe informações pessoais sobre usuários que salvam postagens.

Isso ocorre porque o Instagram, como um dos sites de redes sociais mais populares, enfatiza a privacidade. Ele não revela o nome de usuário ou identidade do usuário.

Assim, nenhuma informação pessoal é divulgada. Você pode, portanto, salvar quantas fotos quiser. E, você não precisa se preocupar com ninguém encontrá-los.

Então, não podemos ver quem salvou nossa postagem no Instagram?

A política do Instagram impede que você descubra exatamente quem salvou sua postagem, conforme explicamos acima. As regras são rígidas e específicas.

Assim, quem tiver acesso a ele poderá salvar qualquer imagem que você compartilhar anonimamente. E essas fotos se tornarão parte de suas coleções. E você nunca saberá que alguém os salvou.

A solução para esse problema também não pode ser encontrada instalando nenhum aplicativo de terceiros.

Porque você não poderá saber quem salvou sua postagem no Instagram. Uma vez que atualmente não existe nenhum aplicativo que possa orientá-lo neste assunto.

Palavras finais

Então, agora esperamos que você tenha entendido o recurso Instagram Save. E, deve ficar claro agora que não há trabalho para ver quem salvou sua postagem no Instagram. Além disso, lembre-se de que existem muitos aplicativos falsos na Internet que afirmam fazê-lo. Mas, são fraudes. Portanto, fique longe deles.

