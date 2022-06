O setor de cuidado com os animais vem crescendo e ganhando espaço no mercado de forma muito acelerada. Provavelmente, esse desenvolvimento rápido foi causado pela recente supervalorização dos bichinhos, que acabam por ser mimados pelos seus donos. Assim, empreender no ramo pet se tornou um comportamento bastante atrativo, apresentando muitos motivos para investir no setor.

Além disso, para o empreendedor que possui afinidade com animais e gosta de trabalhar como cuidador, essa rentabilidade acentuada será apenas uma consequência de um negócio interessante e esplendidamente motivador. Ainda, esse gosto pode ser um fator favorecedor para que a unidade aberta seja ainda mais promissora no mercado local.

Além do mais, é interessante ressaltar que, apesar dessa seguridade, investir no setor possui suas vantagens e desvantagens e cada uma delas pode interferir no andamento do empreendimento. Inclusive, os próprios valores podem oscilar dependendo da marca desejada.

Entretanto, os benefícios se sobressaem diante dos pontos fracos desse segmento, principalmente porque os investidores mais experientes estão frequentemente realizando aplicações financeiras na área, valorizando-a. Com isso, selecionamos 5 motivos para empreender no ramo pet. Confira!

Baixo investimento inicial

Apesar das oscilações em relação ao valor de investimento inicial mínimo de cada franquia, geralmente a quantia exigida para abrir uma unidade é relativamente baixa quando comparada a outros segmentos. Via de regra, a estrutura não necessita obrigatoriamente de um espaço exageradamente grande, o que por si só já diminui custos.

Dessa maneira, empreender no ramo pet pode ser uma oportunidade para pequenos potenciais empresários que estão interessados em atuar nesse tipo de negócio. Assim, um dos motivos para investir no setor é que, mesmo com valores irrisórios, a rentabilidade das franquias permanece alta.

Variedade de segmentos

Via de regra, existe uma tendência equivocada de achar que essa área é restrita a serviços de banho, tosa e outros cuidados de higiene. Porém, na verdade, existe uma variedade de segmentos possíveis para empreender no ramo pet, principalmente quando há integralização de serviços.

Então, dentre as opções disponíveis, temos: adestramento, tratamentos medicamentosos específicos, realização de terapias alternativas, como acupuntura, e atendimento veterinário, incluindo fisioterapia e dentista, por exemplo. Com isso, essa diversificação acaba por representar um importante motivo para se investir no setor.

Aumento da relação com os pets

Como mencionado anteriormente, o cuidado com os animais domésticos se tornou uma prioridade dentro de muitos lares brasileiros. Dessa forma, a busca por serviços que promovem o bem-estar dos bichinhos está em tendência e, segundo algumas pesquisas, é um comportamento de longo prazo.

Assim, por conta desse maior vínculo afetivo, os produtos que melhoram a qualidade de vida desses animais acabam sendo comprados com mais frequência, de modo a aumentar o número de vendas das unidades que atuam na área.

Dessa maneira, empreender no ramo pet se tornou muito vantajoso, sendo acompanhado de inúmeros motivos para investir no setor. Por isso, até mesmo os estudos sobre o assunto acabaram por ficarem mais frequentes dentre os levantamentos realizados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Expectativa de crescimento

Como dito, então, os próximos anos prometem um aumento ainda maior da rentabilidade desse tipo de negócio, além do crescimento das perspectivas de lucro sobre os serviços oferecidos. Segundo a experiência de alguns dos maiores empreendedores da área, essa dinâmica é válida para todo o território nacional, pois o sucesso das unidades foi semelhante em diversas capitais do país.

Entretanto, foi possível observar um leve destaque no Nordeste, em São Paulo e no Paraná. A expectativa de crescimento, com isso, está prevista para ter uma alta de 13,8% em relação ao ano anterior, incluindo um faturamento médio de mais de R$ 45 bilhões.

Segurança de mercado

Por fim, empreender no ramo pet acabou se tornando um comportamento de grande seguridade financeira e com um potencial de falha muito pequeno. Esse fato está sustentado nas expectativas de crescimento citadas anteriormente, o que garante um mínimo de sucesso com o negócio.

Assim, o histórico da marca irá garantir a rentabilidade e a lucratividade da unidade instalada em qualquer localidade do país, o que estimula a adesão de novos franqueados. Afinal, é de comum acordo que a segurança é um motivo plausível para investir no setor e em qualquer outro segmento da franchising.

Perceba que o ramo pet pode ser muito interessante e lucrativo! Por isso, trouxemos todas as informações no post de hoje com o objetivo de motivar sua atuação e inspirar a entrada nesse setor que cuida tão bem dos pets do público!

Por fim, agora cabe a você avaliar as possibilidade e começar a trabalhar!