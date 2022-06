Este artigo se propõe a apresentar 5 negócios lucrativos para começar a empreender hoje. Dessa forma, essas ideias farão com que você desperte para o empreendedorismo e avalie negócios que estão em alta no momento.

Assim, leia o artigo até o final e comece a perceber por onde começar!

Temos a clareza que você, ao ler o título deste artigo e decidir por entrar no link, tem vontade de empreender. Só não sabe por onde começar.

Assim, este artigo serve para incentivar você em seu sonho.

5 negócios lucrativos para começar a empreender hoje

Na sequência apresentaremos alguns ramos de negócios que são muito lucrativos para começar a empreender hoje.

Negócios lucrativos do setor de alimentos

O setor de alimentos é o que mais cresce no Brasil, por vários motivos e, o principal, é que as pessoas não têm mais tempo para cozinhar de forma adequada. Por isso, o investimento no ramo de alimentos, principalmente os artesanais, se tornaram alvo fácil dos consumidores.

O setor de alimentos é o que mais cresce no Brasil, por vários motivos e, o principal, é que as pessoas não têm mais tempo para cozinhar de forma adequada. Por isso, o investimento no ramo de alimentos, principalmente os artesanais, se tornaram alvo fácil dos consumidores.

A área alimentícia pode abrir nichos específicos de atuação como: marmitas, alimentos congelados, alimentação vegana, alimentação saudável, carnes, salgados, doces, fast-food, comidas típicas, entre tantos outros tipos de refeições.

Muitas vezes o preparo dos alimentos pode ser feito em casa e, assim, reduzir custos com locação, entre outros. Além do modelo físico da empresa, você pode escolher a forma delivery.

Negócios do setor de vestuário

Para investir no ramo de vestuário, você precisa saber que, se for feita uma boa campanha de marketing, pode ter bastante lucratividade, uma vez que este setor pode ser desenvolvido a partir de diferentes nichos de negócios.

Para tanto, você precisa estabelecer:

O nicho de mercado que você pretende atuar, que não são poucos, e você pode optar por mais de um. Por exemplo: roupas básicas, gestantes, pluz size, roupas sustentáveis, roupas íntimas, moda feminina, masculina e infantil, entre tantas outras.

A persona, ou seja, o tipo de pessoa que está propensa a adquirir o seu produto. Para tanto, você precisa conhecer o seu mercado consumidor;

Os fornecedores que atendam às suas expectativas como: qualidade, preço, regularidade de compras, entre outro;

A sua forma de negócio, seja online ou físico, pois você precisa definir quais são os produtos que farão parte de seu diferencial de negócio;

Um plano de negócios detalhado, que incluirá custos, preços, capital de giro, entre tantas outras informações que são relevantes.

Negócios no e-commerce

A venda de produtos pela internet ganhou força na pandemia e veio para ficar. No modelo de e-commerce, ou seja, loja virtual, os investimentos iniciais ficam reduzidos uma vez que, normalmente, as pessoas são atendidas via internet, sendo que o proprietário não necessita sair de casa para realizar as vendas.

Para tanto, você precisa fazer um planejamento do negócio, além de ter disponibilidade de tempo para atender de forma exclusiva cada dúvida dos consumidores.

Negócios de cursos oferecidos de forma online

O desenvolvimento da EAD também cresceu de forma assustadora, uma vez que a maioria das pessoas buscam aprender cada vez mais, para se especializar neste mundo digital que vivemos.

Verifique as suas habilidades, conhecimentos e materiais e transforme-os em livros digitais ou vídeos. Na sequência, perceba quem vai ser o seu público-alvo e defina os assuntos a serem tratados.

Implante-os numa plataforma digital e venda os seus cursos para quem estiver disposto a aprender. Para isso, você precisa fazer marketing digital para divulgar o seu trabalho.

Estabeleça negócios de parcerias/afiliados

Este tipo de negócio está cada vez mais em alta, uma vez que você pode identificar as perspectivas de outros negócios e estabelecer parcerias para divulgar estes negócios.

Assim, você pode ampliar a visualização da marca e/ou dos produtos, estabelecendo uma certa porcentagem das vendas para divulgar. Dessa forma, você pode divulgar a marca e/ou produtos em plataformas digitais e as vendas ocorrem a partir do acesso a algum link criado.

Agora que você já sabe quais são os negócios mais lucrativos para você começar a empreender, é possível você decidir por um deles e começar a repensar sobre seu negócio.

Sabemos que as opções são muitas, por isso apresentamos os que são mais lucrativos.

Por fim, agora basta ver qual desses negócios lucrativos você mais se identifica e mexa-se! Ainda há tempo de empreender em 2022.