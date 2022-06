5 opções de tempero caseiro para carnes; confira opções baratas e saborosas

Um dos hábitos alimentares mais típico da cultura brasileira é comer carne todos os dias e em grande quantidade. Afinal, são vários os tipos vendidos nos supermercados do país. Além disso, mais numerosas ainda são as formas de preparo que existem para diversificar o nosso prato de cada dia. Por isso, saiba como fazer temperos caseiros. E é nesse momento que entra em destaque os condimentos utilizados para proporcionar mais sabor e suculência para o alimento.

Com isso, temos as opções de tempero caseiro para carnes preferíveis em detrimento daqueles mais industrializados. Por norma, eles costumam dar um diferencial para os pratos. Ademais, costumam contar com alguns benefícios para a saúde, principalmente por conter menos sódio e conservantes. Os ingredientes, por sua vez, podem ser muito variados e podem diversificar ainda mais o sabor do seu cardápio.

As opções de tempero caseiro para carnes

Confira 5 receitas para você praticar em casa. Saiba que são opções baratas, mas verdadeiramente saborosas. Portanto, deixarão um sabor incrementado na sua carne.

Tempero caseiro com Shoyu

É uma opção ideal para acompanhar aquela receita mais rotineira de bife de carne, dando até mesmo um aspecto mais bonito para a peça. Então, esse tempero caseiro possui um toque apimentado, mas que você pode retirar, caso o seu paladar não seja muito adepto a esse tipo de sabor. Sendo assim, essa opção é simples, mas é importante se atentar aos seus horários, pois ela requer um tempo para agir sobre o alimento.

Os ingredientes são fáceis encontrar na cozinha e incluem: shoyu, água, azeite, mostarda, sal, alho triturado e pimenta-do-reino. Em seguida, deve misturar todos esses itens em um recipiente e deixar conservado por uns 15 minutos. Por fim, após aplicar sobre a carne, esta deve marinar por pelo menos 2 horas.

Tempero Dry Rub

É uma mistura de condimentos seco que é pulverizado por cima da carne antes de levá-la ao cozimento. É uma opção apimentada e mais adocicada dentre os temperos caseiros para carnes, levando açúcar e pimenta. Aliás, o seu uso é muito comum no churrasco americano, mas vem se mostrando uma excelente opção para dar um toque a mais na carne assada brasileira.

Desse modo, os itens para o preparo incluem: açúcar refinado, açúcar mascavo, sal, páprica doce, pimenta caiena, pimenta chilli, pimenta-do-reino com cominho, alho e cebola em pó. É necessário apenas misturar tudo em um recipiente e conservar em temperatura ambiente. Por fim, experimente levar esse diferencial para um evento entre amigos e/ou família e surpreenda a todos com a refeição.

Tempero Steak Rub

É uma receita inspirada em um condimento muito usado pela população dos Estados Unidos, o Steak Rub, mas com um toque do jeitinho brasileiro. Assim, o preparo conta com um mix de especiarias que geram um sabor diferente e que vem agradando cada vez mais pessoas aqui no país. Aliás, essa alternativa também é interessante para quem gosta de uma especiaria com mais ardência, pois ela leva alguns itens apimentados.

Sendo assim, os ingredientes principais são: páprica picante, alho, mostarda, cominho, coentro, alecrim em pó, pimenta caiena, açúcar mascavo, pimenta preta e sal. Após misturar tudo em um recipiente, leve a receita para o micro-ondas por 20 segundos, em seguida é só utilizar diretamente sobre a carne.

Tempero de cebola e páprica

Essa opção de tempero caseiro para carne é mais tipicamente brasileira e atende aos critérios de possui um gostinho mais familiar e até mesmo nostálgico. Aliás, essa mistura é feita no triturador e é utilizada no dia a dia por muitos donos e donas de casa. Isso porque as especiarias usadas são mais comuns na cozinha do povo e, com isso, tem mais uso nas misturas.

Dentre os itens necessários, estão reunidos: sal grosso, pimenta-do-reino, cebola, páprica doce, tomilho desidratado, alho, azeite, semente de coentro e alecrim desidratado. Então, durante o preparo, é só bater tudo e deixar conservado na geladeira, podendo usar por até 30 dias após ficar pronto.

Tempero caseiro com molho inglês

Por último, este é um tempero caseiro excelente para condimentar a carne moída, principalmente quando ela está acompanhada de verduras picadas, como cenoura, batata e chuchu. Portanto, essa opção conta com um sabor marcante e singular, tornando esse prato simples, uma comida diferenciada e saborosa.

A receita leva cebola, tomate, alho, molho inglês, shoyu, conhaque, molho de tomate, manjericão fresco, azeite, manteiga e sal. Então, o mais ideal é usar todos os itens novos e frescos, pois irá realçar o gosto em conjunto.