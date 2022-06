5 ótimas dicas para ter como ganhar na loteria em alguma das faixas de prêmios

Quem não sonha em se tornar um milionário? A maioria dos brasileiros já se pegou imaginando, mas não sabe como conseguir de fato. Muitos querem ganhar na Mega-Sena e na Quina, mas jogar de vez em quando não é suficiente para isso. Então, como ganhar na loteria? O que as pessoas não sabem é que existem certas ações que aumentam as chances. Na matéria desse sábado (11), o Notícias Concursos vai te dar 5 dicas que serão muito úteis na hora de fazer um jogo. Fique conosco e confira.

Como ganhar na loteria: diversão baseada em probabilidades

Muitos brasileiros são assíduos em jogos como Mega Sena, Quina, Lotofácil, etc. Eles jogam por diversão e esperam ganhar dinheiro extra que pode mudar suas vidas. Afinal, quem não quer ser um milionário? Mas, como ganhar na loteria da maneira mais fácil possível? São milhares de pessoas apostando, então, é um jogo de azar ou de sorte?

À medida que a premiação aumenta, a demanda por apostas será definitivamente muito maior. Portanto, não é surpresa que as chances de se tornar um milionário tendem a diminuir. Não só em uma modalidade em si, mas em todas. No caso específico da Mega Sena, se o jogador apostar 4,50 reais por 6 dezenas, sua chance de ganhar é de 1/50.063.860.

Mas é possível aumentar essa probabilidade e trazer riqueza para casa com mais facilidade? Bem, vários acadêmicos e matemáticos fizeram muitas pesquisas sobre isso e conseguiram encontrar algumas semelhanças nos resultados do concurso do vencedor. Dito isso, podemos oferecer algumas dicas de como usar a matemática como aliada para ganhar na loteria.

5 dicas para ajudá-lo ao apostar e jogar

Se você está cansado de apostar sem padrão e quer saber algumas dicas para te ajudar a se preparar para o jogo, fique atento. Abaixo vamos te mostrar algo com base em orientações adotadas por diversos profissionais da área.

Dezenas de casas terminadas em 0 e 9 não ocorrem com muita frequência, portanto, evite marcar vários números com essas sequências. Não aposte numerações seguidas. Por exemplo: 02, 03, etc. Sempre aposte a quantidade exata de números pares e ímpares. No sorteio da Mega-Sena, cerca de 81% das partidas tiveram esquema semelhante. Por exemplo: 3 números ímpares e 3 números pares. Faça um jogo com mais de seis números em vez de várias apostas com seis números. Portanto, não haverá erros, pois quanto mais numerações você apostar, maior a chance de acertar. Os bolões são sua melhor chance de ganhar.

Apostar com algumas dessas dicas de como ganhar na loteria com certeza terá mais chances de sucesso. Então, faça sua pesquisa, pense bem antes de fazer seu jogo e boa sorte!

