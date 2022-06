5 situações curiosas sobre as loterias; confira quais são agora mesmo

Que as loterias são bem populares em todo o mundo você já sabe. No entanto, já parou para pensar que existem diversas histórias muito boas do que já aconteceu nessas jogatinas?

Por isso, separamos 5 situações muito interessantes sobre o mundo das loterias, para você ficar por dentro.

As 5 curiosidades de loteria

Então, confira logo abaixo todas as curiosidades interessantes sobre loterias que você não fazia ideia.

Vaticano não conseguiu proibir jogos de loteria

Há alguns séculos, a Igreja Católica era completamente contra jogos de loteria. Aliás, a situação chegou ao extremo, da maior figura de autoridade, o Papa banir as jogatinas. Tanto que a proibição ocorreu até o ano de 1732. Na ocasião, a figura papal da época liberou os jogos lotéricos romanos.

Graças a isso, desde então, as loterias fazem sucesso em diversos lugares do mundo. Ainda mais em regiões em que o Catolicismo é a religião predominante. Até mesmo o atual Papa Francisco desenvolveu um concurso de loteria especial do Vaticano. Mas com motivos nobres: ajudar na arrecadação de fundos para instituições de caridade.

Pode parecer incomum, mas as loterias também fazem muito sucesso entre as pessoas religiosas. Principalmente quando o assunto é ajudar ao próximo.

A gentileza às vezes tem preço alto

Imagina você fazer o bem ao próximo. Porém, acabar perdendo pouco mais de 500 milhões de dólares com a sua boa ação.

Pois é, essa história aconteceu com uma mulher americana chamada Mindy Crandalle. Na ocasião, ela resolveu dar o seu lugar na fila para uma senhora idosa passar na frente.

Tudo começou quando ambas estavam em uma fila em uma mercearia para realizar as suas apostas num concurso de loteria muito popular nos EUA. Só que com a demora, Mindy achou que seria mais adequado deixar a senhora de 84 anos chamada Glória McKenzie na sua frente.

Então, como ambas tinham a intenção de realizar as apostas no concurso de loteria bem popular, acabou que essa boa ação da Mindy, não foi vantajosa para ela.

Pois, ao ceder o lugar, ela simplesmente perdeu a chance de ganhar o prêmio de mais de 500 milhões de dólares. Dessa maneira, a senhora Gloria, adquiriu o prêmio milionário.

Pessoas que não buscam o prêmio da loteria

Acredite ou não, existem pessoas que foram capazes de não realizar o resgate do prêmio que receberam. Ou seja, mesmo após passar a fase mais difícil, conseguir conquistar esse prêmio, elas nem sequer se importaram. Além disso, às vezes, algumas pessoas nem sabiam serem as ganhadoras.

Existem diversas histórias de pessoas que já passaram por isso. Na verdade, é difícil de acreditar que alguém, simplesmente, não quis resgatar o prêmio milionário. Porém, isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos.

Desse modo, o caso mais popular aconteceu em uma loteria na Inglaterra. Na situação, o ganhador não resgatou quase 64 milhões de euros – equivalente a 327 milhões de reais.

Sendo assim, ninguém foi resgatar o grande prêmio. Consequentemente, gerou uma grande confusão para a população. Esse foi o maior prêmio perdido de todos os tempos.

Para evitar que seja você a pessoa a não resgatar o dinheiro, sempre se certifique de correr atrás do resgate dele no prazo estimado. Caso contrário, você já sabe que irá para as estatísticas.

Biscoitos da sorte funcionam muito bem

Se você é uma daquelas pessoas que não acredita em biscoito da sorte a partir de agora, você com certeza deve querer mudar os seus conceitos.

Pois, um simples biscoitinho da sorte causou um grande alvoroço em todas as loterias do PowerBall. Na época, o concurso concedeu cerca de 110 bilhetes campeões. Aliás, isso assustou até mesmo os organizadores dos concursos lotéricos. Porque, a média são cerca de 4 bilhetes campeões.

O que aconteceu foi que um biscoitinho da sorte tinha os possíveis números sorteados para a próxima loteria. Sendo assim, muitos resolveram testar sua sorte dessa forma, conquistando assim um prêmio milionário.

As pessoas que já perderam todo o dinheiro do prêmio

Dá pra acreditar que existem pessoas que não conseguiram administrar o prêmio e acabaram perdendo tudo em pouco tempo? Portanto, se você for procurar alguma história, você irá encontrar diversas, com várias semelhanças.

Dessa maneira, as pessoas ganharam na loteria. Com a má administração, o dinheiro se foi. E pior, sem que pudessem aproveitar muito.

Aliás, há vários casos mais famosos. Por exemplo, o de ganhadores que resolveram ter uma vida muito luxuosa durante um certo período de tempo. Consequentemente, o dinheiro se esvaiu.

Em conclusão, mostra que a maior parte dos ganhadores não teve a educação financeira para lidar com o dinheiro.