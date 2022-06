6 maneiras de corrigir os aplicativos do Samsung Galaxy Note 9 que continuam travando (2022)

O Samsung Galaxy Note 9 é um dos melhores smartphones disponíveis. Além disso, já existe há muito tempo. No entanto, houve repetidas reclamações dos usuários sobre os aplicativos da nota 9 travando.

Existem vários motivos para os aplicativos Samsung Galaxy Note 9 travarem, e alguns deles são:

Um aplicativo de terceiros que causa falhas nos aplicativos da nota 9.

Atualização pendente do SO.

Memória cache construída.

Falta de espaço de armazenamento.

Assim, aqui estamos com uma lista de métodos que podem ser usados ​​para corrigir o travamento de aplicativos Samsung Galaxy Note 9.

Corrigir o travamento de aplicativos do Samsung Galaxy Note 9

Observação: Se um único aplicativo estiver travando repetidamente, tente reinstalá-lo na Google Play Store.

Reinicie seu dispositivo

Antes de começar com qualquer método técnico, tente reiniciar o dispositivo. Isso dará uma reinicialização suave ao seu dispositivo e pode corrigir o erro de falha do aplicativo nota 9. Se o erro não for especificado, tente usar o método a seguir.

Por usar seu Samsung Galaxy Note 9 sem problemas, seu software deve ser atualizado para a versão mais recente. O erro de falha do aplicativo nota 9 persistirá se não for atualizado.

Passo 1- Lançar ‘Definições‘ no seu Samsung Galaxy Note 9.

Passo 2- Navegar para ‘Atualização de software‘ e verifique se há alguma atualização de sistema pendente.

Se sim, faça o download e instale-o no seu dispositivo. Em seguida, verifique se o erro de falha do aplicativo Samsung Galaxy Note 9 foi corrigido.

Passo 1- Inicie a Google Play Store no seu Samsung Galaxy Note 9.

Passo 2- Navegar para ‘Gerenciar aplicativos e dispositivos‘ e verifique se há alguma atualização de aplicativo pendente.

Etapa 3- Se sim, clique no botão ‘Atualize tudo‘ opção para iniciar as atualizações.

Depois que todos os aplicativos forem atualizados com sucesso, verifique se o erro de falha de aplicativos da nota de erro 9 foi corrigido. Se não, vá em frente com o próximo método.

Limpar partição de cache

O erro de falha do aplicativo Samsung Galaxy Note 9 pode ser causado devido à memória cache corrompida. Siga as etapas listadas abaixo para limpar a partição de cache em sua Nota 9.

Passo 1- Desligue seu smartphone.

Passo 2- Pressione e segure a tecla Aumentar volume, a tecla Bixby e a tecla Liga / Desliga. Quando o logotipo do Android aparecer na tela, solte todas as teclas.

Etapa 3- Um ‘Instalando a atualização do sistema‘ será exibida por alguns segundos e, em seguida, as opções do menu de recuperação do sistema Android serão exibidas.

Passo 4- Use a tecla de volume para navegar pelo ‘limpar partição de cache opção. Em seguida, pressione a tecla Power para selecioná-lo.

Passo 5- Pressione a tecla Diminuir volume para destacar sim e, em seguida, pressione a tecla Liga / Desliga para selecioná-lo.

Quando a partição de cache de limpeza estiver concluída, navegue até ‘Reinicie o sistema agora‘ e selecione-o usando a tecla Power.

Verifique se o erro de falha do aplicativo Samsung Galaxy Note 9 foi corrigido. Se não, vá em frente com o próximo método.

Observação: Se houver um único aplicativo travando repetidamente, tente limpar o cache desse aplicativo específico nas Configurações.

Liberar espaço de armazenamento

A falta de espaço de armazenamento pode ser um motivo para os aplicativos Samsung Galaxy Note 9 travarem. Se o seu smartphone estiver ficando sem espaço de armazenamento, você poderá notar esse erro com mais frequência.

Para corrigir esse erro, tente excluir dados indesejados do seu smartphone. Se o erro de falha de aplicativos da nota 9 ainda não for resolvido, vá para o método a seguir.

Redefinição de dados de fábrica

Se nenhum dos métodos listados acima puder corrigir o travamento dos aplicativos Samsung Galaxy Note 9, você poderá recorrer a esse método. No entanto, você deve estar ciente de que todos os seus dados serão perdidos e o dispositivo será restaurado para as configurações de fábrica.

Siga as etapas abaixo para redefinir seu dispositivo de fábrica depois de fazer backup de todos os seus dados essenciais.

Passo 1- Desligue seu smartphone.

Passo 2- Pressione e segure a tecla Aumentar volume, a tecla Bixby e a tecla Liga / Desliga. Quando o logotipo do Android aparecer na tela, solte todas as teclas.

Etapa 3- Um ‘Instalando a atualização do sistema‘ será exibida por alguns segundos e, em seguida, as opções do menu de recuperação do sistema Android aparecerão.

Passo 4- Use a tecla de volume para navegar pelo ‘limpar dados / reinício fábrica opção. Em seguida, pressione a tecla Power para selecioná-lo.

Passo 5- Pressione a tecla Volume para navegar até o ‘Sim – exclua todos os dados do usuário opção e, em seguida, pressione a tecla Liga / Desliga para selecioná-la.

Conclusão

o travamento de aplicativos Samsung Galaxy Note 9 é um erro que deixa as pessoas loucas. No entanto, pode-se usar os métodos listados acima para corrigir o erro de falha do aplicativo nota 9. As etapas envolvidas nesses métodos são fáceis de entender e executar. Se perdemos algum desses métodos valiosos para corrigir o travamento dos aplicativos Samsung Galaxy Note 9, informe-nos na seção de comentários abaixo.

